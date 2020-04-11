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Safiye Soyman eline oklavayı aldı! Faik Sönmez'e şok tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 15:24 | Son Güncelleme

Sevilen sanatçı Safiye Soyman, ev karantinasında yeteneklerini ortaya koymaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Faik Sönmez ile yaptığı temizlik kavgası ile herkese eğlenceli dakikalar yaşatan Soyman, bu kez mantı yapmak için kolları sıvadı. Sevenlerinin karşısına harika bir menü ile çıkan sanatçı hiçbir detayı atlamadı.

Safiye Soyman eline oklavayı aldı! Faik Sönmez'e şok tepki

Tüm dünyanın ortak sorunu olan koronavirüs salgınından kurtulmanın yollarından biri olan ev karantinası, ünlülerin yemek yapma becerisini gözler önüne serdi. Mutlu evlilikleriyle örnek olan Safiye Soyman ve Faik Sönmez çiftinin ev hallerine olan ilgi giderek büyümeye başladı. Hayranları için mutfağa geçen Safiye Soyman marifetlerini sergilemeye devam ederken bakımlı görünmeyi de ihmal etmedi.

SAFİYE SOYMAN ŞAŞIRTTI; BİR ELİNDE OKLAVA BİR ELİNDE HAMUR!

Safiye Soyman mantı için hazırladığı hamuru büyük bir beceri ile açarken iddialı hareketleriyle dikkat çekti. Buharda haşlama mantı yapacağını söyleyen sanatçının bu yemek çeşidinde usta olduğu gözlerden kaçmadı. Safiye Hanım, bütün hazırlıkları yaptıktan sonra hamurunu özenle kesmeye başladı. İç malzemeyi dizerken yaptığı katlama şekliyle, bunun Türk Mantısı olduğunu dile getirdi.

FAİK SÖNMEZ MUTFAĞA GİRDİ ORTALIK KARIŞTI!

Neşeli tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan Faik Sönmez, eşi Safiye Soyman'a yardım etmeye çalıştı. Kızının çekim yaptığı sırada büyük bir titizlikle anlatım yapan Soyman, Faik Bey'e iç malzemeyi dizdirdikten sonra hamuru katlamaya çalıştı. Eşine ne yaptığını soran Safiye Hanım'a ''Sen karışma benim işime!'' diyerek tepki gösterdi. Kafasının karıştığını ifade eden Sönmez'e, Safiye Soyman'dan yardım gecikmedi. Büyük bir sabırla mantıya nasıl şekil vermesi gerektiğini eşine anlatan güzel sanatçı, ortaya çıkan manzara karşısında sinirlendi. Olumsuz bir deneyim yaşadıktan sonra isyan eden Faik Sönmez, mantı yapmaktan vazgeçince ünlü sanatçıyı çılgına çevirdi. Safiye Hanım ''Elinin hamuruyla kadın işine karışma!'' diyerek eşini mutfaktan uğurladı. Eğlenceli anların yaşandığı mutfakta akşam yemeğini yetiştirmek ise ünlü sanatçıya kaldı.

SAFİYE SOYMAN'DAN HAYRANLIK UYANDIRAN MUTFAK PERFORMANSI!

Sanat yaşamındaki başarısının yanı sıra iyi bir ev hanımı olduğunu gösteren Safiye Soyman'ın yaptığı yemek için özel bir teknik kullandığı fark edildi. Bütün aşamaları bitirmesinin ardından akşam için hazırladığı menünün son halini paylaşan başarılı sanatçı, takipçilerine ufak tüyolar vermeyi de ihmal etmedi. Tereyağlı ve yoğurtlu olmak üzere iki farklı mantı çeşidini hayranlarına sunan Safiye Soyman'dan başka yemek tarifleri de gelecek gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Safiye Soyman instagram, faik sönmez,

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