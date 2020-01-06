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  4. Sağ Salim 2: Sil Baştan konusu nedir? Sağ Salim 2: Sil Baştan oyuncuları ve Sağ Salim 2: Sil Baştan fragmanı

Sağ Salim 2: Sil Baştan konusu nedir? Sağ Salim 2: Sil Baştan oyuncuları ve Sağ Salim 2: Sil Baştan fragmanı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.01.2020 18:03 | Son Güncelleme

Sağ Salim'in devam filmi Sağ Salim 2: Sil Baştan televizyon ekranlarında. Yönetmenliğini Ersoy Güler’in üstlendiği komedi filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. İşte Sağ Salim 2: Sil Baştan konusu, oyuncuları ve Sağ Salim 2: Sil Baştan fragmanı…

Sağ Salim 2: Sil Baştan konusu nedir? Sağ Salim 2: Sil Baştan oyuncuları ve Sağ Salim 2: Sil Baştan fragmanı

İzleyenleri ekrana bağlayan Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu Ali Alper Eze ile Ersoy Güler’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Ersoy Güler oturuyor. İşte Sağ Salim 2: Sil Baştan konusu, oyuncuları ve Sağ Salim 2: Sil Baştan fragmanı…

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN KONUSU

Salim kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye karar verir. Ancak bu yolculuk yolda karşılaştığı yol arkadaşı Nihal'le birlikte azılı katiller ve kötü adamlarla mücadele ettikleri bir maceraya dönüşür. Nihal'in annesi intikam için rehin alındığında ise işler iyice karışır. Adamlarımız artık seri katil olarak aranmaktadır ve yakalanmamak için kılık değiştirmek zorunda kalırlar. Ne var ki bu da çözüm olmaz ve talihsizlikler iyice çığrından çıkar. Salim tekrar eline silah almak zorunda kalır, Nihal ise başı beladan kurtulmayan Salim'den uzaklaşıp annesini tek başına kurtarmak zorundadır. Salim ise yaşadığı bu büyük travmalar sonrasında artık ne ölümden ne de ölümden korkmaktadır, Nihal'i yalnız bırakmak istemez ve peşine düşer...

SAĞ SALİM FİLMİNİN OYUNCULARI

Fulya Zenginer – Nihal
Burçin Bildik – Salim
Alper Saldıran – Recai
Hüseyin Avni Danyal – Muhtar
Kenan Ece – Ayhan
Murat Akkoyunlu – Gucur Osman
Kâmil Güler – Mehmet
Kevork Türker – Ramiz
Orçun Kaptan – Orhan
Tevfik İnceoğlu – Tahsin
Yakup Yavru – Halit

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FRAGMANI


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