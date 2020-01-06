Sağ Salim 2: Sil Baştan konusu nedir? Sağ Salim 2: Sil Baştan oyuncuları ve Sağ Salim 2: Sil Baştan fragmanı

İzleyenleri ekrana bağlayan Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu Ali Alper Eze ile Ersoy Güler’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Ersoy Güler oturuyor. İşte Sağ Salim 2: Sil Baştan konusu, oyuncuları ve Sağ Salim 2: Sil Baştan fragmanı…

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN KONUSU

Salim kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye karar verir. Ancak bu yolculuk yolda karşılaştığı yol arkadaşı Nihal'le birlikte azılı katiller ve kötü adamlarla mücadele ettikleri bir maceraya dönüşür. Nihal'in annesi intikam için rehin alındığında ise işler iyice karışır. Adamlarımız artık seri katil olarak aranmaktadır ve yakalanmamak için kılık değiştirmek zorunda kalırlar. Ne var ki bu da çözüm olmaz ve talihsizlikler iyice çığrından çıkar. Salim tekrar eline silah almak zorunda kalır, Nihal ise başı beladan kurtulmayan Salim'den uzaklaşıp annesini tek başına kurtarmak zorundadır. Salim ise yaşadığı bu büyük travmalar sonrasında artık ne ölümden ne de ölümden korkmaktadır, Nihal'i yalnız bırakmak istemez ve peşine düşer...