Sagaza Studio x Trendyol güçlü parçalar sunuyor

İSTANBUL (AA) - Üçüncü kez güçlerini birleştiren Sagaza Studio ile Trendyol, modaseverlere 61 adet zamansız parçalardan oluşan özel bir koleksiyon sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, Türkiye’den dünyaya açılan ünlü moda markası Sagaza ile sonbahar-kış sezonuna özel bir koleksiyon hazırladı. 61 adet zamansız parçadan oluşan Sagaza Studio x Trendyol koleksiyonunda daha çok günlük hayatta kullanılabilecek tasarımlar yer alıyor.

Tüm parçaların birbirleriyle kombinlenebilecek şekilde tasarlandığı koleksiyonda lame ve parlak kumaşlar, Sagaza’nın imzası olan Sagaza yeşilinin yanı sıra İstanbul şehir hayatının modern karmaşası ve gündelik hayatın hareketliliğinden esinlenen kahve ve kiremit tonları ile buluşuyor.

Koleksiyonda yer alan parlak bodyler, sonbahar-kış mevsimini yansıtırken, ekose desenler moda severlerin genç ruhunu yakalamayı hedefliyor. Elbiselerde ise etnik ve bohem detaylar öne çıkıyor. Daha çok vücuda oturan tensel kumaşların tercih edildiği koleksiyonda, kabanlarda ağırlıklı olarak tüvite yer veriliyor.

- "Konforlu ve güçlü hissettirebilecek özel parçalar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sagaza Studio Baş Tasarımcısı Zelia Kaçar, koleksiyonlarını güçlü, ayakları yere basan ve ne istediğini bilen, dinamik, genç ve hissettiği gibi yaşayan kadınlardan ilham alarak tasarladıklarını ifade etti.

Kaçar, Sagaza Studio x Trendyol koleksiyonunda yine bu tema üzerinden kurgulanan giyilebilir, sürdürülebilir cool, güçlü ve yalın parçaların olduğunu belirterek, Trendyol iş birliğinde daha çok günlük hayatta kullanılabilecek tasarımlara yer verildiğini aktardı. Kaçar, "Biz koleksiyondaki tüm parçaların birbirine uyumunu ve kombinini çok önemsiyoruz. Lame bir büstiyeri etek ile kombinlediğiniz zaman geceye uygun olurken, aynı bluzu jean pantolon ile gündelik yaşantınızda kullanabiliyorsunuz. Gündüzden geceye geçebiliyorsunuz. Her an her yerde giyilebilecek, sizi konforlu ve güçlü hissettirebilecek özel parçalar hazırladık." ifadelerini kullandı.

- Oranlar ve kalıpsal detaylar dikkati çekiyor

Bu yıl oranlar ve kalıpsal detayların öne çıktığını sözlerine ekleyen Kaçar, "Mimari ile modayı birbirine bağdaştırdığım için, bu sene asıl detaylar, oranlar ve kalıpsal detaylarımız. Örneğin bir etek tasarladık, yüksek belli ama önü biraz daha kısa arkası daha uzun. Bu şekilde bacağı biraz daha uzun gösterme şansımız oluyor. Tamamen mimari bakış açısıyla, kalıplarla modayı birleştirdik. Bu sezonki kalıpsal patern imzamız bu. Etiketlerimizdeki logo tipomuz da devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Kaçar, iş birliği ile hedeflerinin kaliteli ve giyilebilir lüksü Sagaza farkı ile Trendyol müşterilerine sunmak olduğunu belirtirken, bunu son 3 koleksiyon ile başardıklarını aktardı.