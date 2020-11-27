‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözünden hareketle spor yapanlar 9 pratik egzersizle beyin kaslarınızı da geliştirin!

Stabil durumlar beynin bir numaralı düşmanıdır. Bu yüzden özellikle yemek masasında herkesin bir yeri olduğu düşüncesinden tamamen sıyrılın. Hem ne demişler; ‘Tebdili mekanda ferahlık vardır.’

Duş alırken gözlerinizi kapalı tutun. Gözünüzün önüne gelen düşünceleri özgür bırakın. Belki de çoğu insan bunu yapıyordur. Eğer yapıyorsanız doğru yoldasınız devam edin.

Evet evet yanlış duymadınız. İlk egzersiz önerimiz tamamen diş fırçalamakla ilgili... Tek yapmanız gereken sık kullanmadığınız elinizle dişlerinizi fırçalamak. Sağlaksanız solla, solaksanız sağ ile dişlerinizi fırçalayın. Böylece beynin uyku durumundaki lobunu harekete geçirin.

Beyin en çok ihmal ettiğimiz organlarımızdan bir tanesi. Vücudumuza bütün komutun oradan geldiğini düşündüğümüzde yapılan ‘üvey evlat muamelesini’ hiç mi hiç hak etmiyor. Bundan dolayıdır ki sizinle kolaylıkla yapabileceğiniz beyin egzersizleri ni paylaşmak istedik. Sadece birkaç dakikanızı ayırdığınızda sonuca şaşıracaksınız...

YENİ KOKULAR KEŞFETMEYE ÇALIŞIN

Burun duyusal anlamda en güçlü hazinedir. Bu nedenle etrafınızdaki kokuları hissetmeye ve onları anlamlandırmaya çalışın. Tam olarak bilmeseniz de size çağrışım yaptığı anlara odaklanın.

SABAH AKTİVELERİNDE YENİLİK

Sabah günün en önemli ve değerli saatidir. Biliyoruz uykudan yeni uyandınız ve ayılma konusunda kendinize göre belirlediğiniz yöntemleriniz var. Kabul edelim klasik metodlar günü her daim kurtarır ama güne yeni bir aktivite ile başlamak tüm günün enerji dolu geçmesine yardımcı olur.

OKSİJEN HER ZAMAN İYİDİR

Gün içinde bol miktarda temiz hava almaya çalışın. Özellikle araba, ofis ve toplu taşıma gibi alanlarda camları mümkün olduğunca açık tutun. Oksijen miskin ruh halinizi de önleyecektir. Hem de koronavirüs salgının etkin olduğu bu günlerde virüsten korunmak için de iyi bir yöntem olarak gözüktü bizlere. Ne dersiniz?

DAHA FAZLA SOSYAL İLİŞKİ

Gün boyunca daha fazla sosyal ilişki kurun. ‘Zamanım yok’ demeyin. İnsanlarla kuracağınız diyaloglar enerjinizi bir üst seviyeye çıkartacaktır.

OKUMA SES TONUNUZU DEĞİŞTİRİN

Okuma ses tonu her zaman monoton bir şekilde ilerler. Sesli okumalarda beynin daha yüksek algılama performansı göstermesini istiyorsanız metnin içeriğine göre ses tonunuzu yükseltip alçaltmalısınız.



