‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözünden hareketle spor yapanlar 9 pratik egzersizle beyin kaslarınızı da geliştirin!

Beyin en çok ihmal ettiğimiz organlarımızdan bir tanesi. Vücudumuza bütün komutun oradan geldiğini düşündüğümüzde yapılan ‘üvey evlat muamelesini’ hiç mi hiç hak etmiyor. Bundan dolayıdır ki sizinle kolaylıkla yapabileceğiniz beyin egzersizlerini paylaşmak istedik. Sadece birkaç dakikanızı ayırdığınızda sonuca şaşıracaksınız...
Evet evet yanlış duymadınız. İlk egzersiz önerimiz tamamen diş fırçalamakla ilgili... Tek yapmanız gereken sık kullanmadığınız elinizle dişlerinizi fırçalamak. Sağlaksanız solla, solaksanız sağ ile dişlerinizi fırçalayın. Böylece beynin uyku durumundaki lobunu harekete geçirin.
Duş alırken gözlerinizi kapalı tutun. Gözünüzün önüne gelen düşünceleri özgür bırakın. Belki de çoğu insan bunu yapıyordur. Eğer yapıyorsanız doğru yoldasınız devam edin.
Sürekli gördüğünüz, görüş açınızda olan nesneleri tamamen baş aşağıya çevirin. Yerçekimine karşı koyan nesneleri görmek beyni uykusundan uyandıracaktır.
Stabil durumlar beynin bir numaralı düşmanıdır. Bu yüzden özellikle yemek masasında herkesin bir yeri olduğu düşüncesinden tamamen sıyrılın. Hem ne demişler; ‘Tebdili mekanda ferahlık vardır.’
Burun duyusal anlamda en güçlü hazinedir. Bu nedenle etrafınızdaki kokuları hissetmeye ve onları anlamlandırmaya çalışın. Tam olarak bilmeseniz de size çağrışım yaptığı anlara odaklanın.
Sabah günün en önemli ve değerli saatidir. Biliyoruz uykudan yeni uyandınız ve ayılma konusunda kendinize göre belirlediğiniz yöntemleriniz var. Kabul edelim klasik metodlar günü her daim kurtarır ama güne yeni bir aktivite ile başlamak tüm günün enerji dolu geçmesine yardımcı olur.
Gün içinde bol miktarda temiz hava almaya çalışın. Özellikle araba, ofis ve toplu taşıma gibi alanlarda camları mümkün olduğunca açık tutun. Oksijen miskin ruh halinizi de önleyecektir. Hem de koronavirüs salgının etkin olduğu bu günlerde virüsten korunmak için de iyi bir yöntem olarak gözüktü bizlere. Ne dersiniz?
Gün boyunca daha fazla sosyal ilişki kurun. ‘Zamanım yok’ demeyin. İnsanlarla kuracağınız diyaloglar enerjinizi bir üst seviyeye çıkartacaktır.
Okuma ses tonu her zaman monoton bir şekilde ilerler. Sesli okumalarda beynin daha yüksek algılama performansı göstermesini istiyorsanız metnin içeriğine göre ses tonunuzu yükseltip alçaltmalısınız.
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