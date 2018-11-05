Sağlığınızdan önemli mi! Düzenli içenlerin kemiklerini içten içe eritiyor

Gazlı içeceklerin 3/4'ü şekerden oluşuyor ve sağlıkçıların söylediği ortak şey; obezitenin sorununun bu içeceklerden kaynaklanması... Daha açık konuşmak gerekirse içtiğiniz bir bardak kolada 11 yemek kaşığı şeker bulunuyor. Bahsettiğimiz şeker miktarının yanı sıra yapay tatlandırıcı da içeren gazlı içecekler kan şekerini aniden yükseltip vücudunuzun insülin salgılamasına neden oluyor.

Gazlı içecekler sadece yapay tatlandırıcılar ve şeker içermekle kalmıyor, içeriğindeki fosforik asit durumu bir tık daha ileri taşıyor çünkü bu fosforik asit zehirli bir asit türü. Tüketildiğinde direkt olarak bağırsakları etkiler. Bağırsakta bulunan çinko, magnezyum ve ve kalsiyuma yapışır. Bu yararlı vitamin ve minerallerin kemiklere iletilmesini engeller ve boşaltım yoluyla vücuttan atılmasına neden olur.

Tüm bireyler için bu durum çok tehlikelidir ancak vücudunuza hiçbir şekilde kalsiyum takviyesi yapmıyorsanız ekstra tehdit altındasınız demektir. Yapılan araştırmalar 10 kız çocuğundan 9'u, erkek çocuklarının ise 7'sinin yeteri kadar kalsiyum almadığını ortaya koyuyor. Üstüne bir de asitli içecek tüketimi demek sağlıksız bir iskelet yapısına sebep oluyor. Kemiklerdeki kalsiyum eksikliği sakatlanma, kırık veya kemik hastalıkları ve kemik gelişimini olumsuz yönde etkiler.