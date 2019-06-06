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Sağlık bakanı da topuklu ayakkabı tartışmasına katıldı! Öfke büyüyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

Japonya'da bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesine karşı çıkan kadınların başlattığı imza kampanyasıyla ilgili konuşan Japonya Sağlık ve Çalışma Bakanı Takumi Nemoto, kadınların topuklu ayakkabı giymelerinin 'uygun' ve 'gerekli' olduğunu söyledi.

Sağlık bakanı da topuklu ayakkabı tartışmasına katıldı! Öfke büyüyor

Topuklu ayakkabı giyme zorunluluğuna karşı çıkan kadınlar "KuToo" adlı sosyal medya kampanyası başlatmış ve kampanyaya 20 binden fazla kişi destek vermişti. Kampanyaya imza atanların listesi pazartesi günü sağlık bakanlığına teslim edilmişti.

Meclis'te muhalefet milletvekillerinin kampanya ile ilgili sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Nemoto, "Bu uygulama iş yerlerinde genellikle kabul edilen gerekli ve uygun kıyafet kuralları içerisinde yer alıyor." dedi.

İmza kampanyasına destek verenlerin listesini bakanlığa veren Yumi Ishikawa, Reuters'a yaptığı açıklamada "Öyle anlaşılıyor ki erkekler gerçekten topuklu ayakkabı giymenin bazen ne kadar acı verici olduğunu ya da yaralanmalara sebebiyet verebileceğini anlamıyor." dedi. Ishikawa, acı vermese bile söz konusu uygulamaya karşı olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
topuklu ayakkabı bakan japonya

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