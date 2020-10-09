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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye'de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye'de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim."
ADANA
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09.10.2020 19:25 |
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye'de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim."