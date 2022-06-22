Sağlık bakanı 'inmelere' neden olduğu için bu seks pozisyonlarını yasakladı!

Cinsellikle ilgili dünyada çıkan tuhaf yasalarını araştırıp paylaşan bir sosyal medya fenomeni, Güney Afrika'da yasaklanan popüler bir seks pozisyonunu anlattığı paylaşımıyla büyük ilgi topladı. Paylaştığı video kısa sürede viral oldu. TikTok'ta 23.600'den fazla beğeni alan videoda, Güney Afrika'da köpek stilinin, son dört yıldır yasa dışı olduğunu açıkladı.

NEDENİNİ SAĞLIĞA DAYANDIRDI

Genç adam, Güney Afrika sağlık bakanının, hem erkeklerde hem de kadınlarda kanser ve felçlerin önde gelen nedeni olduğuna inandığı için, cinsellik sırasında köpek stilini yasakladığını anlattı. Araştırmanın, diz çökerken veya ayakta dururken cinsellik sırasında yüksek kan pompalanmasının bacaklardaki damarlarda aşırı yüklemeye yaratabileceği ve nihayetinde felce neden olabileceğini söylediğini iddia etti.

SEVGİLİLER GÜNÜ VE NOEL'DE SERBEST

Ancak paylaştığı garip bir detay var. Bu da sağlık bakanının Sevgililer Günü ve Noel Günü'nde ara sıra yapılan köpek stili seksin zararsız olduğuna inanması. Tuhaf ve temelsiz yasayla ilgili raporlar ilk olarak 2018'de ortaya çıktı.

''TERK ETMELERİ VE ÖLMELERİ BU YÜZDEN''

Şu anda 62 yaşındaki sağlık bakanının o dönemde birçok Güney Afrikalı erkeğin ölümü üzerine yaptığı açıklama şu şekildeydi: ''Kanserin ana nedenlerinden biri stres ve yorgunluktur. Erkekler için en enerji tüketen ve stresli olan cinsel pozisyon ise köpek stilidir; bu nedenle bağlantı çok açık. Güney Afrikalı evli erkeklerin bu günlerde ölmesinin ve eşlerini çok fazla terk etmesinin nedeni de bu.''

HERKES ŞOKE OLDU

Söz konusu yasa dört yıldır yürürlükte olmasına rağmen, TikTok kullanıcıları bunu öğrendiklerinde şok oldular. Birçoğu bunun kontrolünün nasıl sağlanacağını sorgularken, kimileri de şakalar yaparak olayı tiye aldı.



