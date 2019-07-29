Sağlık Bakanı Koca'dan, halk ozanı Engin Nurşani'nin tedavisine destek

Gırtlak kanseri nedeniyle bir süre önce sesini kaybeden halk ozanı Aşık Ali Nurşani, aynı hastalığa yakalanan ve kendisi gibi ozan oğlu Engin Nurşani'nin tedavisi için sosyal medyadan yardım talebinde bulundu.

"GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Kısa sürede ilgi gören ve hızla paylaşılan mesaja Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler Bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim." mesajını yayınladı.





