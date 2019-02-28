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Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

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SAĞLIK  | 28.02.2019 12:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı ile lokantacı ve pastacılar arasında protokol imzalandı. Her yıl besinlerde yüzde 4 tuz, yüzde 5 oranında şeker azaltılacak.

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "İşletme sahiplerinden özellikle rica ediyorum, masalardan tuzlukları kaldırın. Tuz ve şeker azaltan işletmeye sertifika verilecek" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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