Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "İşletme sahiplerinden özellikle rica ediyorum, masalardan tuzlukları kaldırın. Tuz ve şeker azaltan işletmeye sertifika verilecek" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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