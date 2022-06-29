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Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

29.06.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde 20-26 Haziran'da vaka sayısı 26 bin 635 oldu, 17 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 20-26 Haziran'da 26 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635'e yükselirken, 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 256 kişi ise iyileşti.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 123 bin 331'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 32 oldu.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 825 bin 439 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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