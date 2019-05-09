Sağlık Bakanlığı'ndan KKKA uyarısı! Madde madde sıraladı

Sağlık Bakanlığından, alınan tedbirlerle vaka sayısında büyük azalma görülmesine rağmen 2019 Mayıs itibarıyla 3 kişinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, keneyle bulaşan tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olan, dünyada 30'un üzerinde ülkede görülen KKKA'nın, Türkiye'de ise çoğunlukla Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Açıklamada, KKKA ile mücadele için ciddi tedbirler alındığı, hastaların takibi için sürveyans sistemi kurulduğu, bölge merkezleri oluşturulduğu ve hastalığın teşhisi için laboratuvar altyapısının güçlendirildiği belirtildi.

2018'DE 27 ÖLÜM



Kişisel korunma önlemlerinin hastalığın kontrolü için önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, toplumsal farkındalığın artırılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, KKKA'ya yönelik afiş, broşür, TV spot filmi, belgesel, çocuklara yönelik animasyon filmi gibi eğitim materyalleri hazırlandığı, bunlara "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-kkka" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.