Sağlık haberlerinde ’manipülasyon’ tehlikesi

Bu durumun insanları ürküttüğünü ve önüne geçilmesi gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, “Günümüzde medyada en çok sağlık haberleri okunuyor ve dikkati çekiyor. Ancak sağlık haberlerinin dikkat çekmesi ve daha çok ilgi uyandırması için bazen maniple edildiği, biraz abartıldığı durumlara da rastlanılmaktadır. Bu durum vatandaşın paniklemesine, kokmasına neden olarak hastalık hakkında doğru bilgi sahibi olma ve sağlığın korunması hedefinden uzaklaşılmasına neden olmaktadır” dedi.

“Manipüle haberler hastayı yanıltabilir”

İngiltere kaynaklı bir haberde hastalıktan korunmak için uçakta nereye oturmanın daha sağlıklı olduğu ile ilgili bir haber okuduğunu aktaran Dr. Dinççağ, “Haberde, uçakta veya başka bir kapalı mekanda hava yolu veya damlacık enfeksiyonu aracılığıyla yayılabilecek solunum yolu hastalıklarında, oturulacak yerin değiştirilmesiyle enfeksiyondan korunmanın pek mümkün olmayacağı bilinmesine rağmen öneri olarak bu verilmiş. Bu tür önlemlerin bulunduğu bilgilendirme veya haber okuyucuyu yanıltabilir. Birçok solunum yolu enfeksiyonu hava yolu ile yayıldığı için ortamın havalandırılması, hasta ile bulunulan ortamda direk solunum olmaması, el temizliği, hasta olanın kullandığı havlu, mendil gibi eşyalarının sağlıklı kişilerce kullanılmaması gibi tedbirler daha çok hastalıktan koruyabilir” ifadelerini kullandı.