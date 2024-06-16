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Sağlık sorunları nedeniyle tahliye olmuştu! Cezaevinden çıkan Nihal Candan mini elbise ile doğum günü kutlaması yaptı! Paylaşımındaki not dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.06.2024 10:33
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan cezaevinde anoreksiya'ya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti. Candan, mini elbisesiyle ve özel yaptırdığı pastasıyla doğum gününü kutladı. Ünlü ismin pastasındaki yazı dikkat çekti.

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye olmuştu! Cezaevinden çıkan Nihal Candan mini elbise ile doğum günü kutlaması yaptı! Paylaşımındaki not dikkat çekti

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlardan 6 ay önce tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Tahliye olduktan sonra dışarıdaki ilk gününü ailesiyle geçiren Nihal Candan ikinci gün kuaföre gitmişti.

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Kardeşi Bahar Candan cezaevinde olmasına rağmen hayatını eskisi gibi yaşamaya devam eden Nihal Candan'ın bu halleri çok konuşulmuştu.

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"SUÇLU DEĞİL"

Cezaevinden çıktığından beri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden fenomen, bu kez son paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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Doğum günü için özel hazırlanan Candan, "suçlu değil" notuyla o geceden kalan bir fotoğrafını paylaştı.

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Mini elbisesiyle poz veren Candan'ın pastasının üstündeki, "Merhaba dünyam, ben geri döndüm" yazısı da dikkat çekti.

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Bahar Candan
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