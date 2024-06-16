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Güldür Güldür'den dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' skeci! Mahir İpek'in İmamoğlu'na olan benzerliği olay oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.06.2024 07:54
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Komedi programı Güldür Güldür'ün sezon finaline özel bölümünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skeci yer aldı. Mahir İpek'in Ekrem İmamoğlu taklidi izleyicileri kahkahaya boğdu. İpek'in İmamoğlu'na olan benzerliği ise gözlerden kaçmadı.

Güldür Güldür'den dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' skeci! Mahir İpek'in İmamoğlu'na olan benzerliği olay oldu

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) imzalı olan, Ali Sunal’ın sunduğu Güldür Güldür, sezon finaline giriyor.

Sezon boyu izleyiciyi kahkahaya boğmayı başaran program, final bölümüyle de izleyenleri güldürmeyi başardı.

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Güldür Güldür ekibi sezon finallerine özel bir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu skeci yaptı. Mahir İpek'in Ekrem İmamoğlu'nu canlandırdığı bölümde "Çözecez" detayı izleyenleri kahkahaya boğdu.

"ÇÖZECEĞİZ BUNLARIN HEPSİNİ ÇÖZECEĞİZ"

İpek'in İmamoğlu'na olan benzerliği dikkat çekerken oyunda İmamoğlu iki uzaylı ile diyaloğa girdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Show TV o anları X hesabından şu ifadelerle paylaştı: "Ben uzaylıyla da kardeşim, ben alienle de kardeşim!"

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Skeçte İmamoğlu ve uzaylılar arasında şöyle bir konuşma geçti: "Çözeceğiz, biz bunların hepsini çözeceğiz. Niye biliyor musunuz? Çünkü hepimiz aynı evrenin çocuklarıyız" deyince uzaylılar ise İmamoğlu'na yanıt olarak 'Sen başkan, yönetici falan mısın?' diye sordu.

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İmamoğlu, ise sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bu halkın yöneticisi değilim. Ben bu halkın ancak hizmetkarı olurum" diyerek uzaylıya sen hiç İstanbul'u gezdin mi diye sordu. Bu dünya hepimizin ben öyle uzaylı, dünyalı ayırmıyorum. Ben uzaylıyla da kardeşim biz çözüm odaklıyız."

Vitrin


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