Sağlık ve güzellik için demirhindi’nin faydaları nelerdir?

Afrika kökenli bir bitki olan demirhindi, Hindistan ve Mısır’da yetiştirilir. Besleyici özelliğiyle bilinen bu faydalı bitki, demirhindi ağacının meyvesinden elde edilir ve baharat olarak kullanılır. Osmanlı mutfağında şerbetiyle ünlenen bu bitki; Afrika, Asya, Latin Amerika mutfak kültüründe yer alır ve demirhindi faydaları saymakla bitmez. Demirhindi Bitkisi Hakkında Merak Edilenler Günümüzden 5.000 yıl önce keşfedilen bu yararlı bitki, tropikal topraklarda yetişir. Sudan’a özgü bir meyve olan demirhindinin yolculuğu, İspanyol kaşifler aracılığıyla Amerika’ya uzanmıştır. Sıcağı ve ılıman havayı seven; boyu 15 - 20 metreye yakın olan bu ağaç, 150 yıl kadar ömür sürebilir. Bir ağaçtan ortalama olarak 200 kg meyve elde edilebilir. Baklagiller familyasından olan demirhindi ağacının yaprakları ile meyvenin uzun ve kahverengi kabukları, keçiboynuzuna benzer. Yaprak dökmeyen bu ağacın kabuğu içinde yetişen meyve; etli, sulu ve hamurumsu kıvamdadır. Demirhindi meyvesi hem ekşi, hem de tatlı olduğu için gıdalara özel bir lezzet katar. Demirhindi meyvesi, olgunlaşma döneminde oldukça ekşidir. Meyve, gelişim süresince daha tatlı hale gelir. Bu ekşimsi meyve, bazı bölgelerde üzerine şeker sürülerek çiğ olarak da tüketilir.

Demirhindi Meyvesinin Besin Değerleri Demirhindi meyvesi, sahip olduğu zengin besin içeriği dolayısıyla çok değerlidir. Antioksidan ve antienflamatuar özellikteki bu ürünün bileşiminde; başta C, E ve B vitaminleri olmak üzere; kalsiyum, demir, fosfor, potasyum ve manganez gibi mineraller ile lif yer alır. Demirhindinin Faydaları Bilimsel adı tamarindus indica olarak bilinen demirhindi ağacının meyvesi, birçok kişi tarafından sevilerek tüketildiği gibi sağlık açısından da faydalıdır. Vitamin ve mineraller açısından da çok zengin olan bu bitki; serbest radikallerin vücuttan atılmasına destek olarak hem hücrelerin zarar görmesini önlemeye hem de kansere karşı mücadele etmeye yardımcı olabilir. Demirhindi faydaları saymakla bitmez. Sağlık Dostu Mucizevi Meyve Magnezyum açısından zengin olan bu mucize meyvenin bir kasesi, kişinin günlük magnezyum ihtiyacının %28'ini karşılayabilir. Midedeki asidi azaltma yönünden faydalı olan bu şifalı besin, mide asitlerini dengelediği gibi ülser gibi mide rahatsızlıkları için de faydalı etkiye sahiptir. Kötü kolesterolü düşürücü etkisi bulunan bitkinin, kalp sağlığı için de faydalı olduğu söylenebilir. Bu şifalı besin kan basıncını düşürerek, yüksek tansiyonu engellemeye destek olabilir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olan besin, özellikle mevsim geçişlerinde tüketildiğinde, hastalıklara karşı direnci geliştirir. Demirhindi, sindirim sistemi için yararlı olan besin grupları içinde yer alır. Yemek sonrasında tüketilen demirhindi, hazımsızlığı giderme konusunda etkili bir güçtür. Demirhindi, sindirim sorunlarına yönelik olumlu katkı sağlar. Kabızlık problemine yönelik kullanıldığında; sindirimin kolay gerçekleşmesini destekleyerek, bağırsakların rahatlamasını sağlar. Ayrıca bağırsaklardaki iltihabı temizleme konusunda etkilidir. Metabolizmanızı aktif hale getiren bitki, kişinin sık sık idrara çıkmasını sağladığı için vücutta biriken ödemi azaltmaya yardımcı olur.

Ciltteki lekelerinin tedavisi konusunda da yararlanılan demirhindi, renk açıcı ve cildi tazeleyici özellikleri sayesinde kozmetik sektöründe tercih edilir. Baş ağrısı ve kronik yorgunluk konularında demirhindi tüketilerek fayda elde edilebilir. Ağrıları dindirme konusunda faydalı olan besin, göz hastalıklarına karşı iyi gelir. Göz kuruluğu karşısında demirhindi kullanılabilir. Demirhindi bitkisi, eklem ağrılarının azaltılması konusunda da fayda sağlar. Enfeksiyonlara Karşı Çok Etkili Kaynatılarak suyu çıkarılan bitki, gargara biçiminde kullanıldığında; ağız içindeki ve boğazdaki enfeksiyonları giderme konusunda destek sağlar ayrıca ağızdaki yaraların iyileştirilmesi konusunda yararlıdır. Bitkinin bu şekilde kullanımı, solunum yollarını açma konusunda da fayda sağlayabilir. Tam bir bağışıklık dostu olan bu değerli bitki, hem solunum yolunun sürekli açık kalmasını destekler hem de solunum yoluyla geçen hastalıklara karşı mücadele eder. Boğaz ağrısını dindirip, öksürüğü kesmeye yardımcı olan bu şifalı baharat, ayrıca karaciğerin dostudur. Bir çok farklı şekilde tüketilebilen meyve, özellikle şerbet ve çay olarak sıklıkla tercih edilir.