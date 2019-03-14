Sağlıklı ekmeği açıkladılar! İçinde bu varsa tüketin

Mine Ataman, 12 yıl önce Türk toplumunda sağlıklı ekmek konusunda farkındalık yaratmak üzerine çalışma yapmaya başladı. Mine Ataman, 'Ekmek atölyesi' adı altında kendi hazırladığı programlar ile danışmanlık hizmetleri yürüterek Türkiye'de sağlıklı ekmek ve fırıncılık konusunda öncü çalışmalar gerçekleştirdi. Sağlıklı ekmeğin daha çok konuşulmasını, sektörün sorunlarının daha doğru şekilde dile getirilmesini hedefleyen Ataman, özellikle çocukların doğru ekmekle ve doğru şekilde beslenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sağlıklı ekmeği anlattı

Ataman, Anadolu'da inanılmaz bir ekmek zenginliği ve mirası olduğunu belirterek sağlıklı ekmeği şöyle anlattı:

"Mutlaka ekşi maya ile ekmek yapmak gerekiyor. Ekşi maya ve uzun fermantasyonla ekmek yaptığımızda ve onu güzelce pişirdiğimizde ve kişiye göre ekmek seçimi yaptığımızda, işte sağlıklı ekmek budur. Bir taraftan da en önemli nokta dengedir. Bir insanın en fazla 100 gramdan fazla ekmek yememesi gerekiyor. Eğer ekşi mayalı, tam tahıllı ekmek yiyorsak, bir dilimi yaklaşık 20 gram olsa, günde 60 gram ekmek yesek her öğünde bir dilim yetiyor da artıyor."

Beslenmede gelecek trendinin Anadolu’nun eski mutfakları olduğunu ifade eden Ataman, Anadolu’da ekmeklerin ekşi maya ve uzun fermantasyonlarla yapıldığını belirtti. Anadolu’nun yerel tohumları ve buğdaylarının glisemik indeksleri ve glüten oranlarının düşük, protein değerlerinin yüksek olduğunu kaydeden Ataman, şunları söyledi: