Sagopa Kajmer'den alkışlanacak hareket! Ceza'ya mesaj attı

Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yakın çevresi Ceza'yı yalnız bırakmazken uzun zamandır küs olduğu eski arkadaşı Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı geldi.

Kajmer Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir. Efendi ve babacan baba.Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ceza bu alkışlanacak harekete yanıt olarak Kajmer'e "Saol Yusun. O da seni severdi" dedi.



