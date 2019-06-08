MAGAZİN

Sagopa Kajmer'den alkışlanacak hareket! Ceza'ya mesaj attı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

Rap müziğinin sevilen ismi Ceza'nın babası hayatını kaybetti. Ceza'ya yıllardır kavgalı olduğu Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı geldi.

Sagopa Kajmer'den alkışlanacak hareket! Ceza'ya mesaj attı

Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yakın çevresi Ceza'yı yalnız bırakmazken uzun zamandır küs olduğu eski arkadaşı Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı geldi.

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Kajmer Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir. Efendi ve babacan baba.Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ceza bu alkışlanacak harekete yanıt olarak Kajmer'e "Saol Yusun. O da seni severdi" dedi.


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Sagopa Kajmer Sagopa Kajmer ceza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiye’nin size birlikte ihtiyacı var ne diye küsersiniz anlamam. RAP’in yerli kralları sizsiniz.
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