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'Bitmeyen Kilise'ye 137 yıl sonra inşaat izni

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

İspanya'nın Barcelona kentinin en ünlü yapılarından Sagrada Familia'ya 137 yıl sonra inşaat izni çıktı.

'Bitmeyen Kilise'ye 137 yıl sonra inşaat izni

Barcelona yerel yönetimi Cuma günü, 137 yıldır inşaatı devam eden Sagrada Familia'ya inşaat izni verdi. Şehir planlamacısı Janet Sanz, ünlü mimar Antoni Gaudi'nin en önemli eserlerinden sayılan ve yapımı hâlen süren Sagrada Familia'ya 4 milyon 600 bin euro karşılığında inşaat izni verildiğini açıkladı. İznin yedi yıl süreyle geçerli olduğu, inşaatın bu süre içinde bitirilmesi gerektiği belirtildi.

İspanyol makamları inşaatına 1882'de başlanan ve Gaudi'nin 1883'te devraldığı projenin inşaat izni olmadığını ancak 2016'da fark etmişti. Gaudi projeye başladıktan üç yıl sonra izin için başvurmuş ancak başvurusuna yanıt alamamıştı. Ünlü mimar buna rağmen inşaata devam etmişti.

Gaudi, Haziran 1926'da bir tramvay kazasında hayatını kaybetti. Hayatını adadığı Sagrada Familia'nın inşaatının, ünlü mimarın 100'üncü ölüm yıldönümünde tamamlanması planlanıyor.

Verilen izne göre Sagrada Familia'nın yüksekliğinin 172 metreden fazla olmaması gerekiyor. Projenin bütçesi ise 374 milyon euro olarak kayıtlara geçti. İnşaatın bütçesi tamamen bağış paraları ve giriş ücretleriyle karşılandı. Görüşmeler sırasında Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau çevre düzenleme ve binanın bakımı için ek olarak 36 milyon euroluk bütçe için onay aldı.

UNECSO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Sagrada Familia, Barcelona'nın en çok turist çeken yapısı. Sagrada Familia'yı 2017 yılında 4,5 milyon kişi ziyaret etti.


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Anahtar Kelimeler:
sagrada familia ispanya Barcelona

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