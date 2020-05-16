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  4. Şahan'dan güldüren taklit: Kayışı sıyırmış kamyon gibi bastım…

Şahan'dan güldüren taklit: Kayışı sıyırmış kamyon gibi bastım…

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 14:36 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar, esprili videolar paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak Hıncal Uluç'un taklidini yaptığı görülen Şahan, AVM'ler ve corona virüsü ile ilgili söyledikleriyle güldürdü.

Koronavirüsten korunmak için vaktini evinde geçiren ve mutfaktaki hünerlerini sergileyen Şahan Gökbakar, eğlenceli skeçler paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Son olarak komik bir filtre eşliğinde Hıncal Uluç’un taklidini yapan Gökbakar, yeni videosunda şunları söyledi:

‘MANYAĞIM BEN…’

Şimdi tabii bu AVM’ler açılınca, ben kayışı sıyırmış kamyon gibi tamam mı, bastım, bir tane AVM’ye gidiyorum. Eşim kapıda dedi ki, ‘Ya gitmesen mi acaba? Risk faktörü…’ ‘Bırak faktörü falan kızım, normalleşme başladı artık. AVM’ler açıldı’ dedim, bastım gittim. Ben 3-5 saat dolaştım geldim, bu ocak başında yemek kavuruyor. Bana da böyle uzaktan kıl kıl bakıyor. Sessiz sessiz gittim bunun arkasından, tam bunun kulağının dibine, bir hapşırdım. ‘Ay, ne yapıyorsun’ dedi. Coviittt vız vız vız diye de şarkısını patlattım üzerine. ‘Ya sen virüs mü aldın?’ dedi. ‘Genizde yanmayla başlıyor, hapşırık değil semptom, biraz okuyun’ dedim ya… Benim çok meşhurdur böyle anlık esprilerim, şakalarım… Manyağım ben…”


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