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Şahan Gökbakar Ali İhsan Yavuz taklidiyle eleştirilince...

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ÜNLÜLER  | 08.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

Seçim gündemi magazin dünyasını da etkiledi. Seçime dair yorumlar yapan ünlüler yanlış anlaşılınca yeni açıklamalar da gecikmiyor. Geçtiğimiz gün Ali İhsan Yavuz taklidi yapan Şahan Gökbakar gelen tepkilere bakın ne dedi.

İstanbul seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenmesiyle ilgili tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren komedyen Şahan Gökbakar, AKP Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’u taklit etti.

Çektiği video ile gündem yaratan ve kimi çevrelerin tepkisini çeken Şahan Gökbakar'dan, 'tarafsızlık' açıklaması geldi!

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Ünlü komedyen, "Tarafsız olması gereken tek meslek grubu hakimlerdir. Sanatçılar, iş adamları, sporcular ve mühendisler değil" diyerek kendisini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
şahan gökbakar Ali İhsan Yavuz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tarafsızlık diye diye bu milleti küstürdüler. konuşmasın istediler. cahil cuhela konuşsun oy kullansın bizi yönetenleri seçsin ama akıl sahipleri tarafsız olsun. valla iyi ya . güzel tezgah. şahan cim bayıldım. süpersin.
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