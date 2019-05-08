Şahan Gökbakar Ali İhsan Yavuz taklidiyle eleştirilince...

İstanbul seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenmesiyle ilgili tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren komedyen Şahan Gökbakar, AKP Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’u taklit etti.

Çektiği video ile gündem yaratan ve kimi çevrelerin tepkisini çeken Şahan Gökbakar'dan, 'tarafsızlık' açıklaması geldi!

Ünlü komedyen, "Tarafsız olması gereken tek meslek grubu hakimlerdir. Sanatçılar, iş adamları, sporcular ve mühendisler değil" diyerek kendisini savundu.

