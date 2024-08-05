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Şahan Gökbakar bu sefer de Özgür Özel'e sert çıktı! "Bu mu hayal ettiğiniz normalleşen Türkiye?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.08.2024 07:11
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Instagram'a erişimin engellenmesi sonrası Şahan Gökbakar peş peşe paylaşımlarla tepki göstermişti. Sosyal medya uygulaması Instagram'ın kapatılmasına tepkisini gösteren komedyen Özgür Özel'e de sert çıktı.

Şahan Gökbakar bu sefer de Özgür Özel'e sert çıktı! "Bu mu hayal ettiğiniz normalleşen Türkiye?"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Günlerdir kapalı olan Instagram'a dair tepkiler de sürüyor.

Şahan Gökbakar da bu konuda sessiz kalmayan isimlerden. Peş peşe sosyal medyada tepkisini dile getiren komedyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de sert çıktı.

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabı X'te "Ana muhalefet olduğunuz Türkiye'de, iktidar keyfi bir şekilde Instagram'ı kapatıyor ve siz ayaküstü bir iki kelam edip hayatınıza devam ediyorsunuz... Bu mu hayal ettiğiniz normalleşen Türkiye? Adınız Özgür halbuki..." dedi.

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Özel'den ünlü komedyene henüz bir yanıt gelmedi.

Instagram isyanı! "Bu kadar tatsızlık içinde..." Instagram isyanı! "Bu kadar tatsızlık içinde..."

"MECLİS'TE KIZINI..."

Şahan Gökbakar ayrıca sosyal medyasında şunları yazdı:

"Instagram yasağını savunurken, 'Burası Türkiye, kuralı kanunu var. Burası babanızın çiftiliği değil' diyen milletvekillinin torpil yapıp kızını Meclis'te işe aldırdığı bir ülkedeyiz. Yani demek istiyor ki, sizin babanızın çiftliği değil, bizim babamızın çiftliği!"

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar Instagram
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