Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'ye olay yorum: "Bana hitap etmedi!"

Şahan Gökbakar, 'Az Önce Konuştum' programında, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Recep İvedik serisinin son filminin bir dijital platformda yayınlanacağını duyuran ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuner'i dizisi ile ilgili de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN CEM YILMAZ'A OLAY GÖNDERME

Candaş Tolga Işık, "Erşan Kuner'i dizisini nasıl buldun?" diye sorunca olanlar oldu.

Celal ile Ceren filminde başrolü paylaştığı oyuncu arkadaşı Ezgi Mola'nın da rol aldığı Erşan Kuneri dizisinin kendisine pek hitap etmediğini söyleyen oyuncu konuya açıklık getirdi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN DİKKAT ÇEKEN 'ERŞAN KUNERİ' YORUMU: "KENDİ İÇİNDE BİR KOMEDİ MANTIĞI VAR AMA..."

Şahan Gökbakar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erşan bana pek hitap etmedi. Çok net. Öyle söyleyebilirim. Kendi içinde bir komedi mantığı var. Bana pek hitap etmedi."

Şahan Gökbakar'ın 'Erşan Kuneri' dizisine ilişkin yaptığı yoruma Cem Yılmaz'ın nasıl bir tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.

