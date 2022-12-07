MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'ye olay yorum: "Bana hitap etmedi!"

Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'ye olay yorum: "Bana hitap etmedi!"

07.12.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Recep İvedik filmleriyle çoğu zaman eleştiri oklarının hedefi olan ama son dönemde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın filmi 'Erşan Kuneri' için dikkat çeken bir yorumda bulundu. Şahan Gökbakar'ın "Erşan Kuneri dizisini nasıl buldun?" sorusuna verdiği yanıt olay oldu. Cem Yılmaz'ın ünlü oyuncuya ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.

Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'ye olay yorum: "Bana hitap etmedi!"

Şahan Gökbakar, 'Az Önce Konuştum' programında, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Recep İvedik serisinin son filminin bir dijital platformda yayınlanacağını duyuran ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuner'i dizisi ile ilgili de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Boyut (1)

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN CEM YILMAZ'A OLAY GÖNDERME

Candaş Tolga Işık, "Erşan Kuner'i dizisini nasıl buldun?" diye sorunca olanlar oldu.

D4

Celal ile Ceren filminde başrolü paylaştığı oyuncu arkadaşı Ezgi Mola'nın da rol aldığı Erşan Kuneri dizisinin kendisine pek hitap etmediğini söyleyen oyuncu konuya açıklık getirdi.

Boyut

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN DİKKAT ÇEKEN 'ERŞAN KUNERİ' YORUMU: "KENDİ İÇİNDE BİR KOMEDİ MANTIĞI VAR AMA..."

Şahan Gökbakar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erşan bana pek hitap etmedi. Çok net. Öyle söyleyebilirim. Kendi içinde bir komedi mantığı var. Bana pek hitap etmedi."

D3

Şahan Gökbakar'ın 'Erşan Kuneri' dizisine ilişkin yaptığı yoruma Cem Yılmaz'ın nasıl bir tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güllü'nün gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktıGüllü'nün gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Nihat Doğan'ın oğluna vereceği isim şaşkınlık yarattı Nihat Doğan'ın oğluna vereceği isim şaşkınlık yarattı
Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Şahan Gökbakar Erşan Kuneri dizisi Recep İvedik erşan kuneri Oyuncu ünlü oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatları açıklaması! 'Bu aydan itibaren...'

Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatları açıklaması! 'Bu aydan itibaren...'

Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı

Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Şahan'dan şaşırtan Recep İvedik kararı: Çok güzel oynar, karakteri devredebilirim

Şahan'dan şaşırtan Recep İvedik kararı: Çok güzel oynar, karakteri devredebilirim

Petrol sert düştü! Gözler akaryakıt fiyatlarında

Petrol sert düştü! Gözler akaryakıt fiyatlarında

İlginizi Çekebilir

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.