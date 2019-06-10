Şahan Gökbakar'dan Milli Takım üzerinden siyasilere mesaj!

Sinema sektöründe yaşanan kriz sonrasında Recep İvedik 6 filminin yayın tarihini Kasım ayına erteleyen Şahan Gökbakar, bu süreçte ailesi ve yakınlarıyla birlikte vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çıktıkları tatillere dair paylaşımlarda bulunan Gökbakar, aynı zamanda ertelenen İstanbul seçimleriyle ilgili paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Gökbakar, son olarak Fransa’ya karşı zafer kazanan Milli Takım üzerinden siyasilere göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Kazanılan zafer üzerine duyduğu mutluluğu dile getiren Gökbakar paylaşımında "Bu milleti birbirine düşman etmeyi bırakın artık!" mesajı verdi.

