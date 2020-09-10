Şahan Gökbakar’dan radikal karar! ‘4 elementle meşgul olacağım’

Recep İvedik karakteriyle gişe rekorları kırmayı başaran Şahan Gökbakar 2015 yılında hayatını oyuncu Selin Ortaçlı ile birleştirdi. Çek Cumhuriyeti’nde sade bir nikah töreniyle dünya evine giren çift magazin gündeminden uzak kalmayı tercih etti. Özellikle pandemi karantinası döneminde eşi ve çocuklarıyla zaman geçirmeyi seçen Şahan Gökbakar sosyal medyayla arasına mesafe koymaya karar verdiğini duyurdu. Esprili bir mesajla takipçilerine durumu anlatan ünlü komedyen vaktini boşa geçirmek istemediğini söyledi.

‘HESABIMI DONDURDUM’

Koronavirüs sürecinde mutfağa yönelen Şahan Gökbakar Instagram hesabını dondurduğunu açıkladı. Gökbakar paylaşımına, “Instagram hesabımı geçici olarak dondurdum. Boş vaktimi, boşa geçirmek istemiyorum... Youtube yaparım arada sırada. Ha baktım olmuyor açarım geri. Bir süre 4 elementle meşgul olacağım” notunu düştü. Gökbakar’ın paylaşımının ardından takipçileri arasında 4 element konuşulmaya başlandı. Şahan Gökbakar'ın paylaşımı Cem Yılmaz Gora filminde geçen 'tahta' esprisini hatırlattı.

