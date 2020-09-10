MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar’dan radikal karar! ‘4 elementle meşgul olacağım’

Şahan Gökbakar’dan radikal karar! ‘4 elementle meşgul olacağım’

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Özellikle koronavirüs karantinasında sık sık paylaşım yapan ünlü isim takipçilerini şaşırtan bir karara imza attı. Şahan Gökbakar bir süre için takipçileriyle vedalaştı.

Şahan Gökbakar’dan radikal karar! ‘4 elementle meşgul olacağım’

Recep İvedik karakteriyle gişe rekorları kırmayı başaran Şahan Gökbakar 2015 yılında hayatını oyuncu Selin Ortaçlı ile birleştirdi. Çek Cumhuriyeti’nde sade bir nikah töreniyle dünya evine giren çift magazin gündeminden uzak kalmayı tercih etti. Özellikle pandemi karantinası döneminde eşi ve çocuklarıyla zaman geçirmeyi seçen Şahan Gökbakar sosyal medyayla arasına mesafe koymaya karar verdiğini duyurdu. Esprili bir mesajla takipçilerine durumu anlatan ünlü komedyen vaktini boşa geçirmek istemediğini söyledi.

‘HESABIMI DONDURDUM’

şahan gökbakar

Koronavirüs sürecinde mutfağa yönelen Şahan Gökbakar Instagram hesabını dondurduğunu açıkladı. Gökbakar paylaşımına, “Instagram hesabımı geçici olarak dondurdum. Boş vaktimi, boşa geçirmek istemiyorum... Youtube yaparım arada sırada. Ha baktım olmuyor açarım geri. Bir süre 4 elementle meşgul olacağım” notunu düştü. Gökbakar’ın paylaşımının ardından takipçileri arasında 4 element konuşulmaya başlandı. Şahan Gökbakar'ın paylaşımı Cem Yılmaz Gora filminde geçen 'tahta' esprisini hatırlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Farkındalık yaratmak istediFarkındalık yaratmak istedi
Chadwick Boseman'ın hayatıyla ilgili merak edilenler... Chadwick Boseman'ın hayatıyla ilgili merak edilenler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sevgilisinin eşiyle tanışmış! Tek tek anlattı...
Sevgilisinin eşiyle tanışmış! Tek tek anlattı...
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
Paylaşımından sonra Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu’yu hatırlattı!
Paylaşımından sonra Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu’yu hatırlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Sayan'dan destek mesajı! ‘İşsiz kalan insanlarla...’
Farkındalık yaratmak istedi
Dua Lipa'nın bikinili pozuna beğeni yağdı
Bikini üstü küçük geldi! Pozuna beğeni yağdı
Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Dame Diana Rigg hayatını kaybetti
Game of Thrones'un ünlü isminden acı haber
Fenomen yarışmacı Bahar Candan'a yorum yağdı! 'Köprüyü yamultmuşsun'
Ayarı kaçtı! Takipçilerinden yorum yağdı
Müge Anlı'nın sosyal medyaya damga vuran konuşması! 'Bana dokunamazsın!'
Sosyal medyayı salladı! 'Bana dokunamazsın!'
Melisa Şenolsun erkek oyuncuları sildi
Yeni aşktan sonra şaşırtan karar! Yakışıklı oyuncuları...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.