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Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla tatilde

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 09:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya alan komedyen Şahan Gökbakar, normalleşme sürecine girilmesinin ardından sezonu eşi Selin Gökbakar ve çocukları ile Göcek'te açtı.

Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla tatilde

2015 yılında Selin Gökbakar ile nikah masasına oturan komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, ailesiyle tatile çıktı.

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Deniz Efe ve Ela adında 2 çocuğu olan çift, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Göcek'te aldı.

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Ailesiyle birlikte sosyal mesafeye dikkat eden Şahan Gökbakar'ın tedbiri elden bırakmadığı görüldü.

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Sezonu açan Gökbakar ailesi, güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı.

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Gökbakar ailesi, geçtiğimiz aylarda koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya almıştı.

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