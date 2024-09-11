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Şahan Gökbakar Fatih Altaylı'ya mesaj atmış! İsyan etti: Şahan iktidara yakın bir isim değil diye...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.09.2024 07:34
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Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villasına yıkım kararı çıkmasının ardından Fatih Altaylı komedyene sert çıkmıştı. Ancak Gökbakar gerçeği tek tek açıkladı. Altaylı ise yaşananlara dair açıklama yaparak "Belli ki Şahan'a dünyayı dar etmek istiyorlar" dedi.

Şahan Gökbakar Fatih Altaylı'ya mesaj atmış! İsyan etti: Şahan iktidara yakın bir isim değil diye...

Komedyen Şahan Gökbakar, ‘kaçak’ diye yıkım kararı alınan Marmaris’teki villasıyla ilgili Fatih Altaylı'dan da tepki görünce sessizliğini bozdu.

"Gökbakar Fatih Altaylı'nın sözlerine de sitem ederek "Kafa dinleyebileceğimiz köy evi diye aldık. Malikane diye derdim olsaydı, dünyanın her tarafında denize sıfır malikane alabilirim. Niye gidip Marmaris’te çam ağacı kesip SİT alanına kaçak villa yapayım ya? Bunu yapmak için birinin ya su katılmamış gerizekalı olması lazım ya da birilerine güvenmesi gerekiyor" dedi.

JHHK

Şahan Gökbakar yaşadıklarını tek tek anlattıktan sonra Fatih Altaylı'yı da aramış. Altaylı açıklamasında "Biz önceden bunu konuşuyor olsaydık yani senin bunu soracağını bilseydin ben de Şahan'ı arardım, haberler o kadar özgüvenli falan yazılmış ki diyorsun ki bu kadar yalan olmaz fakat sonra Şahan bana mesaj attı 'Keşke bana bir sorsaydın diye.' Şahan'ın söylediği şu; bu kadar yalancılık olabilir Evim 80 metrekare ne büyüttüm ne bir inşaat yaptım, gazetelerin kullandığı fotoğraflar bana ait değil" dedi.

"İleri geri konuştuğunu görünce..." deyip sert çıktı! Her şeyi tek tek anlattı "İleri geri konuştuğunu görünce..." deyip sert çıktı! Her şeyi tek tek anlattı

"BAŞKASININ EVİNİN FOTOĞRAFI"

Fatih Altaylı konuşmasının devamında ise isyan ederek şunları söyledi:

"Yani şunu anlamak mümkün değil insan yanlış haber yapar falan bir sürü şey olur ama ya bu kadar acayip bir abartılı yani Şahan iktidara yakın bir isim değil diye zaman zaman iktidarı eleştiriyor diye böyle bir şerefsizlik gerçekten yapılmaz. Başkasının evinin fotoğrafını koyuyor oraya başkasının inşaatından bahsediyor ve diyor ki 'Şahan şudur budur.' Belli ki Şahan'a dünyayı dar etmek istiyorlar."

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Şahan Gökbakar
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