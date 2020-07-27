Şahan Gökbakar’ın ‘He-Man’ paylaşımı ortalığı karıştırdı! Ayasofya göndermesi mi yaptı?

Ayasofya’da 86 yılın sonunda binlerce kişinin katılımıyla ilk Cuma namazının kılınmasını ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması nedeniyle eleştirmişti. Şahan Gökbakar’ın sosyal mesafe eleştirisinin ardından ünlü sanatçıya tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam eden Şahan Gökbakar; “Atatürk 1919'da Samsun'a doğru yola çıkmasaydı, bir kurtuluş destanı yazıp işgal altındaki topraklarımızı kurtarmasaydı ve tabiki siyasi olarak bunu Lozan' da tescillemeseydi; bugün Ayasofya'da ezan sesi duymak ve namaz kılmak hayal bile edilemezdi” ifadelerini kullandı.

Kendisini bir anda Ayasofya gerginliğinin ortasında bulan Şahan Gökbakar bu seferde elinde kılıcı olan He-Man karakterini paylaşmasıyla kafaları karıştırdı.

‘GÜÇ BENDE ARTIK’



80’li yılların efsane haline gelen süper kahramanı He-Man’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Şahan Gökbakar; “Güç bende artık! Bilmediğimiz şey değil. Ne izlerdik be” notunu düştü. He-Man ve kardeşi Shela’nın Gölgeler Şatosu’nu düşmanları İskeletor’dan kurtarmak için verdikleri mücadeleyi anlatan çizgi romanından bir görsel yayınlayan Şahan Gökbakar’ın ince bir Ayasofya göndermesi yaptığı iddia edildi. He-Man'in kılıcı ve gücü arasındaki bağlantıya vurgu yaptığı söylenen Şahan Gökbakar, konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmayı seçmedi.

