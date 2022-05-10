Şahan Gökbakar isyan etti! "90'larda bu kadar yasak yoktu"

Ülke sorunlarına dair paylaşımlarıyla gündeme gelen Şahan Gökbakar'dan yeni bir paylaşım geldi. Şahan Gökbakar "Her şeyden önce ben bir vatandaşım. Beni milyonlarca insan seviyor. Kendim rahattayım diye hiç oralı olmasam ülke sorunlarına duyarsız kalsam bence o zaman eleştirilmeliyim" yanıtını vermişti. Ünlü komedyen şimdi de yasakları eleştirdi.

Şahan Gökbakar paylaşımında "Festival yasak, 24'den sonra müzik yasak, yürümek yasak, konuşmak yasak, toplanmak yasak, sarılmak yasak, Bakan skeci yasak vs... 2022 yılında bunları yaşıyoruz... 90'larda bu kadar yasak yoktu vallahi.. 30 sene evvel, 30, 30!" yazdı.

Ünlü komedyen daha sonra ise "Bu devirde genç olmak korkunç bir şey. Biz 20'lerimizde inanılmaz konserler, festivaller yaşadık. Yaşayamadığınız gençliğinize çok üzülüyorum" dedi.

