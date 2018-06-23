Şahan Gökbakar lise yıllarına döndü

Şahan Gökbakar, lise dönemine ait bir karnesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Karnesindeki notların düşük olduğu görülen ünlü oyuncu, paylaşımının altına şu notu düştü:

“Liseden bir arkadaşım Lise 1 ikinci dönem karnemi bulmuş. Almamışım bile karneyi siz düşünün. Notlara bakılırsa oyuncu olmasaymışım başka bir şey olamazmışım zaten. Tüm öğretmenlerime sevgilerimi sunuyorum. Sizin suçunuz değil. Siz iyi öğretiyordunuz da bende ilgi yoktu. Not: İlk sütundaki tek rakamlar haftalık ders saati. Yanlış olmasın."

