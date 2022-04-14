Şahan Gökbakar Mehmet Fatih Çıtlak'ın sözlerini ti'ye aldı

Kanal D'de sahur programı yapan yazar Mehmet Fatih Çıtlak ağzından kaçırdığı sözle sosyal medyanın gündemine girdi. Yayında, "Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor, hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela" demesiyle sosyal medyanın diline düştü.

Mehmet Fatih Çıtlak'ın sözlerini Şahan Gökbakar da ti'ye aldı.

Sosyal medya yorumlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü komedyen Çıtlak'ın sözlerini paylaşarak "Hocam akşam eve döneceksin ama" yazdı.



