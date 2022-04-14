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  4. Şahan Gökbakar Mehmet Fatih Çıtlak'ın sözlerini ti'ye aldı

Şahan Gökbakar Mehmet Fatih Çıtlak'ın sözlerini ti'ye aldı

14.04.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahur programında "Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor" sözleri gündem olan Mehmet Fatih Çıtlak ile ilgili komedyen Şahan Gökbakar da bir paylaşım yaptı. Şahan Gökbakar Mehmet Fatih Çıtlak'ın sözlerini ti'ye aldı.

Kanal D'de sahur programı yapan yazar Mehmet Fatih Çıtlak ağzından kaçırdığı sözle sosyal medyanın gündemine girdi. Yayında, "Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor, hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela" demesiyle sosyal medyanın diline düştü.

Mehmet Fatih Çıtlak'ın sözlerini Şahan Gökbakar da ti'ye aldı.

Sosyal medya yorumlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü komedyen Çıtlak'ın sözlerini paylaşarak "Hocam akşam eve döneceksin ama" yazdı.


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Şahan Gökbakar
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