Şahan Gökbakar neden Instagram'ı kapattığını açıkladı

Uzun süredir gözden uzak hayat süren Şahan Gökbakar Anlık Normal Dergi'ye verdiği röportaj da önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle pandemi döneminde her şeyden uzak kalmayı tercih eden Gökbakar sosyal medya hesaplarını da kapatmıştı.

"PANDEMİDE YAPTIĞIM PAYLAŞIMLAR ANLAMSIZ"

Dergiye verdiği röportajda Instagram ile ilgili, "Özellikle bu pandemi döneminde, yaptığım paylaşımların anlamsızlığını fark ettim. O nedenle ben neden her gün fotoğraf koyuyorum diye du¨s¸u¨nu¨nce koymayayım daha iyi dedim. Baktım yine sürekli elim gidiyor, bir şey paylaşmasam da vakit geçiriyorum boş boş; en iyisi kapatayım dedim ve Instagram'ımı dondurma kararı aldım. Çok da iyi geldi. İnsan sürekli aynı şeyi yaptığı zaman fark etmiyor ama, çok anlamsız bir hareket oraya sürekli fotoğraf koymak, eğer bir amacınız yoksa.

"AMAÇSIZ EYLEM OLDUĞUNU FARK EDİP DONDURDUM"

Bu işten para kazanmak veya işte herhangi bir şeyi tanıtmak, reklam vb. gibi bir amacınız yoksa, günlük hayatı paylaşmanın amaçsız bir eylem olduğunu fark edip, dondurdum. Hayatımda tekrar çok ilginç şeyler olursa paylaşmak istediğim, o zaman açarım yeniden. " dedi.



