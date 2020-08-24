MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar sağlık çalışanları için önerdi! 'En az altı maaş ekstra ödeme...'

Şahan Gökbakar sağlık çalışanları için önerdi! 'En az altı maaş ekstra ödeme...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Karantina döneminde evinden çıkmayan ve mutfağında yaptığı ekmekleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Şahan Gökbakar, pandemi sürecinden en çok etkilenen grup olan sağlık çalışanları hakkında dikkat çekici bir öneride bulundu.

Şahan Gökbakar sağlık çalışanları için önerdi! 'En az altı maaş ekstra ödeme...'

Normalleşme süreciyle birlikte ailesiyle birlikte tekne tatiline çıkan ve sosyal medya hesabından bu tatiline dair paylaşımlarda bulunan Şahan Gökbakar, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı son paylaşımla özellikle sağlık çalışanlarının gönlünü kazandı.

Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken bu virüsle en ön safta çarpışan sağlık çalışanları için daha fazla şey yapılması gerektiğini söyleyen Gökbakar, cansiperane bir şekilde çalışan sağlıkçılara teşekkürlerini sunarken onlara en az altı maaşlık ekstra bir ödeme yapılması gerektiğini söyledi.

EN AZ ALTI MAAŞ EKSTRA ÖDEME ÖNERİSİ

Şahan Gökbakar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ekran Alıntısı

"Bu Covid 19 süresince göre yapan tüm sağlık çalışanları, hemşireler ve doktorlar en az altı maaş ekstra ödeme almalıdır. Ben karar verici olsam bir an düşünmezdim! Maske tak dendiği halde takmayan, mesafeni koru dendiği halde korumayan insanları gördükçe eminim kahroluyorlardır.

Bir de üzerine hem mental hem fiziki şiddete maruz kalıyorlar. Hepsine binlerce kez teşekkür ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
Nisa'ya bomba yorum! 'Eğer sen gülersen...'Nisa'ya bomba yorum! 'Eğer sen gülersen...'
Selena’nın Ozan’ı Serkan Şenalp 2 ay sonra düğün yaptı! Serkan Şenalp kimdir?Selena’nın Ozan’ı Serkan Şenalp 2 ay sonra düğün yaptı! Serkan Şenalp kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Ayasofya Camii’nde duygulandıran görüntü
Ayasofya Camii’nde duygulandıran görüntü
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
TikTok fenomeni çift olay oldu! Müge Anlı'da kayıp ilanından, yasak aşka kadar bir garip olaylar zinciri
TikTok fenomeni çift olay oldu! Müge Anlı'da kayıp ilanından, yasak aşka kadar bir garip olaylar zinciri
Okuyucu Yorumları 2 yorum
La bi git zurnaya bak hele en az 6 kat maaşmis buda Chp beyni herhalde vaadleri diziyorlar diziyorlar fos cikiyorlar dostum sen siyasete karisma işini yap,saglik calisanlarina en az 6 kat maaşmis eee covid-19dan etkilenen okadar insan var onlara neden ozaman ekstra demiyorsun? Savunacaksan 1 kademeyi degil toplumu savun!
alıyorlar zaten o ballı maaş farklarını merak etmeyin,siz asıl maaşı kesintiye uğrayan ,işten çıkartılan masum işçilerin sesi olun....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncunun babaannesi koronavirüs oldu
Aleyna Tilki'nin kokoreçli kahvaltısı sosyal medyayı salladı
Kokoreçli kahvaltısını paylaşınca...
Masterchef Celal kimdir? Masterchef Celal Sarıgül kaç yaşında ve nereli? Masterchef Celal’in hayatı!
Eleme potasında çıkınca merak konusu oldu
Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk ile mesajlaşmasını ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Hülya Avşar'dan bikinili balkon pozu! Açma-germe yaptı
Balkonda bikinisiyle açma-germe yaptı! Beğeni yağdı
Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı'na yaptığım yorum olay oldu
Nisa'ya bomba yorum! 'Eğer sen gülersen...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.