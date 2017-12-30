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Şahan'dan yılbaşı yanıtı: "Size ne kardeşim, biz kutluyoruz!"

MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 10:13 | Son Güncelleme 6 saat önce

Komedyen Şahan Gökbakar, evinde hazırladığı yılbaşı ağacıyla poz verdi. Gökbakar, gelecek eleştirilere de peşinen cevap verdi: "Biz kutluyoruz! Dalganıza bakın."

Şahan'dan yılbaşı yanıtı: "Size ne kardeşim, biz kutluyoruz!"

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, evinde dekore edilen yılbaşı ağacını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Eşi Selin Gökbakar'ın hazırladığı ağacın fotoğrafını çeken Gökbakar, fotoğrafın altına şu yorumda bulundu: "Yeni yıla hazırız... Ellerine sağlık Selom. Çok güzel oldu ağacımız... Hediyeleri çok merak ediyorum..."

"SİZENE KARDEŞİM BİZ KUTLUYORUZ"
Komedyen bir de fotoğraf altındaki yorumun altına yılbaşı kutlamalarından hoşlanmayan takipçileri için not düştü. Takipçilerinden "yılbaşı diye bir şey yok" diyenler için Gökbakar, "Size ne kardeşim Biz kutluyoruz! Bakın dalganıza hadi bakım demiş olayım" dedi.

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ŞAHAN'A PİYANGO ÇIKARSA...
Gökbakar sayfasında bir de piyango bileti paylaştı ve tatlı sert bir sitemde bulundu: "Yeni yılın gelişini kutlarken, çam ağacı süsleyip ailece mutlu olup eğlendiğimiz için binir türlü hakaret, küfür, kafir, aşağılama 'Seni indirmesini biliriz', 'Filmine gitmeyelim de gör', 'Takiptençıkarayım da aklın başına gelsin' gibi ağır tehdit mesajları yazanların kaçında bu biletten var merak ediyorum. Hani devletin kurumu var ya, çam ağacı koymuş süsleyip çünkü üstüne... Kardan adama da noel baba şapkası giydirmiş... O açıdan dedim! Rahatlayın biraz. Hayat mutlu anlar için. Mutlu yıllar..."

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Kimse hiristiyanların yani sen açıkca söylemezsende kutlaman doğal. Bizim kutlamamız anormal olur.Sen yoluna biz yolumuza. Bravo kimse ötekine karışmamalı kurban bayramında da sizin gibi inananlar MÜSLÜMAN bayramına karışmamalı.
zeki insanın verdiği mesajlarda böyle kaliteli oluyor işte.bravo şahan gökbakara
bu şahanı severdim ama çok şımarmış
seviyoruz bu adamı yeter yaa herkes hacı hoca kesildi başımıza kim neyi istiyorsa onu kutlar kardeşim ayrıca noel 24 aralıktır bizler 31 aralıkta sadece yeni bir yıla girişini sevinçle kutlar karşılarız
herkes her yılbaşı çok seviyor ahkam kessin. sanki tüm dini vecibeleri yerine getiriyorlar gibi.
Bizler de filmlerini izlemeyerek sana kutlama yaparız, dalgana bak..
Devlet özüne dönerse, Millet'de böyle saçmaliklari kutlamaz!
Helal olsun ... Haddini bilsin herkes ne de güzel yazmış ... Yeni 2018 kutlu olsun kardeşim ... Sağlık huzur mutluluk ve başarı dolu bir yıl olması dileği ile ...
Tebrikler şahan gökbakar
hocalar diyor ki noel kutlamak haramdır..noel ayrı yılbaşı ayrı...aşırı azgınlıkla kutlayanlara ben de karşıyım..ama yıllardır türk halkı yılbaşı kutlamalrında bir aray gelir,eşle dostla yenilir içilir...hiç kimse hristiyan olmaz..
en iyisini yapmış. boş boş bo halt bilmeden konuşacklara
hırsızlığa.. yolsuzluğa..tecavüzcüye..yolda ınsan vuran magandaya ses etmeyenler yılbaşına takmış..sizin ahlakınız yerın dıbıne batsın...
ya beden dersinde giyilen eşofmanı kınayıp kötü düşünen insanla yılbaşını sadece ağacı süsleyip yeni yılın girişini kutlamayı hristanlıktan sayan,sapkın düşünceli cahil insanlar.Siz yılbaşını kutlamayarak müslüman olmaya devam edin cahiller.
hıristiyanın yaptığı arabaya bin yaptığı telefonu tableti kullan ve daha birçok hıristiyan üretimi olan herşeyi kullan.sonra burada yılbaşı kutlayan insanlara laf söyle,komik bile değilsiniz.....
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