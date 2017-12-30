Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, evinde dekore edilen yılbaşı ağacını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Eşi Selin Gökbakar'ın hazırladığı ağacın fotoğrafını çeken Gökbakar, fotoğrafın altına şu yorumda bulundu: "Yeni yıla hazırız... Ellerine sağlık Selom. Çok güzel oldu ağacımız... Hediyeleri çok merak ediyorum..."

"SİZENE KARDEŞİM BİZ KUTLUYORUZ"

Komedyen bir de fotoğraf altındaki yorumun altına yılbaşı kutlamalarından hoşlanmayan takipçileri için not düştü. Takipçilerinden "yılbaşı diye bir şey yok" diyenler için Gökbakar, "Size ne kardeşim Biz kutluyoruz! Bakın dalganıza hadi bakım demiş olayım" dedi.

ŞAHAN'A PİYANGO ÇIKARSA...

Gökbakar sayfasında bir de piyango bileti paylaştı ve tatlı sert bir sitemde bulundu: "Yeni yılın gelişini kutlarken, çam ağacı süsleyip ailece mutlu olup eğlendiğimiz için binir türlü hakaret, küfür, kafir, aşağılama 'Seni indirmesini biliriz', 'Filmine gitmeyelim de gör', 'Takiptençıkarayım da aklın başına gelsin' gibi ağır tehdit mesajları yazanların kaçında bu biletten var merak ediyorum. Hani devletin kurumu var ya, çam ağacı koymuş süsleyip çünkü üstüne... Kardan adama da noel baba şapkası giydirmiş... O açıdan dedim! Rahatlayın biraz. Hayat mutlu anlar için. Mutlu yıllar..."