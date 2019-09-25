Şahane baklava yapmanın 6 püf noktası

Davetlerin, bayramların demirbaş lezzeti olan baklavayı yapmak gerçekten emek ister. Türk mutfağının en meşakkatli tatlılarından biri olan baklavayı siz de ustalar gibi lezzetli bir şekilde hazırlamak istiyorsanız bu 5 kurala dikkat etmelisiniz.

DOĞRU UN SEÇİMİ ÖNEMLİ

Tatlıların en önemli malzemesi undur. Baklava için seçeceğiniz un, sert buğday unu olmalı.

YUMURTA ODA SICAKLIĞINDA OLMALI

kinci önemli nokta ise yumurtanın sıcaklığı. Yumurtayı kullanmadan bir saat önce dolaptan çıkarmanız gerekiyor. Oda sıcaklığında ısınmış bir yumurta, baklavanın lezzetine lezzet katacaktır ve yufkalarınızın yırtılmasını önleyecektir.

TATLI YAPIYOR OLSANIZ DA TUZU İHMAL ETMEYİN

Tuzsuz bir hamurun kendisini toparlaması çok zordur. Bu yüzden tatlı yapıyor olsanız da bir miktar tuz eklemeniz gerekiyor.

BAKLAVA İÇİN EN ÖNEMLİ MALZEME NİŞASTA



Tuzun yanı sıra baklava için gereken en önemli malzemelerden biri de nişastadır. Taze ve ince buğday nişastası yufkalarınızı açmak için en doğru seçimdir. Ayrıca yufkalarınızı açarken serin ve güneş almayan bir yer tercih edin.