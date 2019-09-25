Şahane baklava yapmanın 6 püf noktası

Davetlerin, bayramların demirbaş lezzeti olan baklavayı yapmak gerçekten emek ister. Türk mutfağının en meşakkatli tatlılarından biri olan baklavayı siz de ustalar gibi lezzetli bir şekilde hazırlamak istiyorsanız bu 5 kurala dikkat etmelisiniz.
DOĞRU UN SEÇİMİ ÖNEMLİ
Tatlıların en önemli malzemesi undur. Baklava için seçeceğiniz un, sert buğday unu olmalı.
YUMURTA ODA SICAKLIĞINDA OLMALI
kinci önemli nokta ise yumurtanın sıcaklığı. Yumurtayı kullanmadan bir saat önce dolaptan çıkarmanız gerekiyor. Oda sıcaklığında ısınmış bir yumurta, baklavanın lezzetine lezzet katacaktır ve yufkalarınızın yırtılmasını önleyecektir.
TATLI YAPIYOR OLSANIZ DA TUZU İHMAL ETMEYİN
Tuzsuz bir hamurun kendisini toparlaması çok zordur. Bu yüzden tatlı yapıyor olsanız da bir miktar tuz eklemeniz gerekiyor.
BAKLAVA İÇİN EN ÖNEMLİ MALZEME NİŞASTA
Tuzun yanı sıra baklava için gereken en önemli malzemelerden biri de nişastadır. Taze ve ince buğday nişastası yufkalarınızı açmak için en doğru seçimdir. Ayrıca yufkalarınızı açarken serin ve güneş almayan bir yer tercih edin.
ŞERBETİN KIVAMI ÇOK ÖNEMLİ
Şerbet doğru yapılmadığında kristalleşir. Bu durum ise tatlının lezzetini ciddi oranda azaltır. 40 katlı, 20 yufka katlı kalın bir baklava yapacaksanız orta kıvamlı bir şerbet dökmelisiniz. Eğer baklavanız az miktarda yufkadan oluşuyorsa daha kıvamlı şerbet tercih etmelisiniz yoksa tatlısınız hamur olur.
İÇ MALZEME TAZE OLMALI
Fındık, ceviz veya fıstık... Hangi malzemeyi kullanıyorsanız kullanın taze olmasına dikkat edin. Hamurun da iç malzemesi gibi kıtır olmasını istiyorsanız hamura yarım limonun suyunu katabilirsiniz.
EV YAPIMI BAKLAVA TARİFİ
Baklavanın en önemli iki unsuru hamuru ve şerbetidir. Ev yapımı baklavanın içeriği, yufkası ve şerbeti için gerekli malzemeler şunlar:
3 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 adet kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
1/2 çay kaşığı tuz
6 su bardağı un
1 kase kırılmış ceviz
göz kararı mısır nişastası
4 su bardağı şeker
5 su bardağı su
1 çay kaşığı limon suyu
10 yemek kaşığı margarin
Yapımı:
Öncelikle baklavanın yufkası için hamuru hazırlamakla başlayacağız. 3 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 adet kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuzu bir kaba alın. Ardından aldığı kadar un ekleyip orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar malzemeleri yoğurun.
Kıvamını alan hamuru 30 eşit parçaya ayırın. Her bir parçayı da tabak büyüklüğünde olacak şekilde açın ve aralarına nişasta serperek onar onar üst üste yerleştirin. Böylece 3 tane 10’arlı hamur kulesi olmuş olacak.
Şimdi bu 3 gruptan her birini merdane ile tepsi büyüklüğüne açın. 3 yufkayı aralarına isteğe bağlı olarak ceviz veya fındık serperek yerleştirin. Fırından taşan kırımları kesin. Böylece düzgün bir kare / dikdörtgen elde edin. Fırına vermeden önce erittiğiniz 10 yemek kaşığı margarinin yarısını tepside gezdirin.
Tepsiyi önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına verin ve yufkaları takip edin. Kızarmaya başlayan yufkalar hafif renk değiştirince erimiş margarinin kalan yarısını da tepsiye dökün. Sonra da yufkaların altı üstü kızarana kadar pişirmeye devam edin. Yufkalar kızarınca tepsiyi fırından çıkartın ve soğumaya bırakın.
Yufkalar soğurken şerbetin yapımına başlayabilirsiniz. 4 su bardağı kadar şeker ile 5 bardak suyu bir tencereye koyup 15 dakika kadar kaynatın. Sonra birkaç damla limon damlatıp bir iki dakika daha kaynatın. Son olarak şerbeti sıcak sıcak soğuttuğunuz baklavaya dökün. Afiyet olsun.
BAKLAVA KALORİ
Bir porsiyon baklava 741 kaloridir. Şeker ve karbonhidrat oranı yüksek olduğu için porsiyon kontrolüne ve tüketim sıklığı kontrol altında olmalıdır.
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