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ŞAHANE HAYATIM 4. BÖLÜM İZLE! Şahane Hayatım dizisi son bölümde neler oldu? FOX TV yayın akışı

22.11.2023 19:10 | Son Güncelleme:
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Şahane Hayatım 4. bölüm izleme ekranı araştırılıyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın yer aldığı dizi FOX TV'de yayın hayatına başladı. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. İlk bölümleriyle izleyicilerden tam puan alan Şahane Hayatım dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Şahane Hayatım son bölümünde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu...

Şahane Hayatım yeni bölüm izleme ekranına dair sorgulamalar hız kazandı. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Şahane Hayatım dizisi, 1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizide Hilal Altınbilek, Şebnem karakterine, Onur Tuna ise Mesut karakterine hayat veriyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Şahane Hayatım yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti...

ŞAHANE HAYATIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şahane Hayatım her çarşamba akşamı 'da yayınlanıyor. Şahane Hayatım dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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ŞAHANE HAYATIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahane Hayatım dizisinin 3. bölümünde;
Mesut, Şebnem’in peşini bırakmıyor! İzmir’deki geçmişini araştıran, yolu eski okuluna düşen, Arzu’yla bile konuşan Mesut, bu sosyetik ve pırıltılı kadının sırrını çözmek üzere mi gerçekten? Yoksa peşine takılıp İstanbul’a kadar gelen gizemli yabancı, Mesut’u bambaşka, karmaşık bir yola mı sokacak?

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ŞAHANE HAYATIM 4. BÖLÜMÜ İZLE!

Şahane Hayatım dizisinin 4. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV 'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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