Şahane Hayatım'da tansiyon yine artacak! Usta oyuncu kadroda

Ay Yapım’ın güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikâyesiyle dikkat çeken dizisi “Şahane Hayatım” yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Çağrı Bayrak’ın yönettiği dizinin kadrosuna bomba bir isim daha katılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Altan Gördüm “Macit” karakteriyle diziye dahil olacak ve dizide Aysel’in geçmişinden gelen bir adam olarak tansiyonu artıracak.

Çok idealist bir kadın olan Şebnem Gümüşçü’ye hayat veren Hilal Altınbilek’e dizide Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Caner Topçu ve Cemre Gümeli eşlik ediyor.