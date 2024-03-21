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Şahane Hayatım'da tansiyon yine artacak! Usta oyuncu kadroda

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2024 16:50
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Oyuncu kadrosunda; Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener,Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı Şahane Hayatım'da tansiyon yine yükselecek. Usta oyuncu Şahane Hayatım ile el sıkıştı.

Şahane Hayatım'da tansiyon yine artacak! Usta oyuncu kadroda

Ay Yapım’ın güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikâyesiyle dikkat çeken dizisi “Şahane Hayatım” yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

şahane hayatım 1

Çağrı Bayrak’ın yönettiği dizinin kadrosuna bomba bir isim daha katılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Altan Gördüm “Macit” karakteriyle diziye dahil olacak ve dizide Aysel’in geçmişinden gelen bir adam olarak tansiyonu artıracak.

altan gördüm

Çok idealist bir kadın olan Şebnem Gümüşçü’ye hayat veren Hilal Altınbilek’e dizide Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Caner Topçu ve Cemre Gümeli eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Altan Gördüm Şahane Hayatım Oyuncu
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