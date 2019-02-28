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Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamayan köpeğin görüntüleri güldürdü

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 28.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan videoda sahibini kıskanan sevimli köpek yaptığıyla izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada yayılan bir videoda sahibinin başka bir hayvanla yatmasına dayanamayan köpeğin eğlenceli anları dikkat çekiyor.

Sevimli köpek, sahibini kıskanınca, küçük köpeğin yanına giderek koltuktan aşağı indirdi. O anlar ise izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
köpek sosyal medya

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