Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamayan köpeğin görüntüleri güldürdü

Sosyal medyada yayılan bir videoda sahibinin başka bir hayvanla yatmasına dayanamayan köpeğin eğlenceli anları dikkat çekiyor.
Sevimli köpek, sahibini kıskanınca, küçük köpeğin yanına giderek koltuktan aşağı indirdi. O anlar ise izleyenleri güldürdü.
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