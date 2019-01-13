MAGAZİN

Şahin Kendirci: Aleyna Tilki ile aramızda bir şey yok

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.01.2019 10:36 | Son Güncelleme

Şahin Kendirci, sosyal medyada çıkan 'Aleyna Tilki ile aşk yaşıyor' iddialarıyla ilgili, "Aleyna’nın yaptığı işe saygım sonsuz ama böyle bir şey olması söz konusu değil" dedi.

Şahin Kendirci: Aleyna Tilki ile aramızda bir şey yok

'Müslüm' filmindeki performansıyla adından söz ettiren Şahin Kendirci, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Doğduğu ve yaşadığı Adana’da kariyeri ile son dönemde hakkında çıkan iddialar üzerine açıklama yapan Kendirci, zor bir hayatın içinden geldiği için sürekli çalışmaya devam edip daha güzel işler başarmak istediğini söyledi.

ACUN ILICALI'NIN DESTEĞİ SÜRÜYOR

Henüz 12 yaşındayken bir yetenek programına katılan ve burada şöhreti yakalayan genç şarkıcı, katıldığı yarışmadan sonra Acun Ilıcalı’nın kendisine destek olmaya devam ettiğini, O Ses Türkiye çocuklar kategorisine katılarak burada birincilik elde ettiğini dile getirdi.

Birincilikten sonra ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Bana Masal Anlatma' filminden teklif aldığını belirten Kendirci, "Muhteşem bir komedi filmi olduğu için güzel tecrübeler kazandırdı. Daha sonra 2-3 sene sessiz kaldım ve medyada görünmedim. O yıllar içinde yoğun bir şekilde sahne çalışmalarıma devam ettim. Geçen sene ise belki de hayatımın dönüm noktası olacak bir işin parçası olma fırsatı önüme geldi. Bir efsanenin hayatını canlandırma teklifi geldi. Gurur duyduğum bir iş ve hiçbir zaman unutamayacağım güzel bir anı oldu" diye konuştu.

sahin_kendirci_kimdir_aslen_nereli_ve_kac_yasindadir_1540973155_0069

'ÜNLÜ OLMAK DEĞİL, SANATÇI OLMAK İSTİYORUM'

Kendirci, rol aldığı filmde efsane olarak nitelendirdiği sanatçı Müslüm Gürses'i canlandırma şansı yakaladığı için sokakta gururla yürüdüğünü belirtti. Günümüzde insanların bir anda ünlü olup sonra unutulduğuna da değinen Kendirci, "Benim derdim ünlü olmak değil be ağabeyim. Mütevazı, saygılı, efendi bir sanatçı olabilmek. Allah’a şükürler olsun herkes benim saygılı bir insan olduğumu da biliyor. Sadece sanatımla değil karakterimle de takdir görmek istiyorum" dedi.

'AĞLARKEN YAŞADIKLARIMI DÜŞÜNDÜM'

Hayatıyla ilgili sıkıntıları konuşmayı çok sevmediğini çünkü bazı insanların bu tür konular hakkında çok acımasız yorumlar yaptığını söyleyen Şahin Kendirci, 3 sene önce dayısına kız isteme merasiminden dönen anneannesi, dedesi ve dayısını bir trafik kazasında kaybettiğini ve bu durumun kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Kendirci, "Bu olaydan sonra bir sene annemle ilgilendik çünkü psikolojisi hiç iyi durumda değildi. Düşünün bir anda kardeşinizi, annenizi ve babanızı kaybediyorsunuz. İşte ben de Müslüm filmindeki ağlama sahnelerinde ister istemez yaşadığım bu olayları düşündüm ve gözyaşı kendiliğinden geldi zaten” diye konuştu.

ALEYNA İLE TANIŞMIYORUZ

Sosyal medyada Aleyna Tilki ile aşk yaşadığına dair iddialar hakkında konuşan genç şarkıcı, şunları söyledi:

"Aleyna ile tanışmıyoruz. Yaptığı işlere saygım sonsuz. Sesini ve şarkılarını da seviyorum. Fakat böyle bir konu söz konusu dahi olamaz. Bu tür haberlere üstelik bu yaşımda malzeme edilmem beni üzüyor. Çünkü ailem de okuyor bu haberleri. Bizim yaşam şeklimizde bu yaşta böyle şeyler hoş karşılanmaz. Açıkçası haberleri gördüğümde hem üzüldüm hem de çok utandım. Demek ki ilerleyen zamanlarda böyle şeyler karşımıza çıkacak. Neyse ki bizi bilen biliyor."

DHA

PARTNERCennet Mahallesi'nin Ayşe'si! Bir de şimdi bakın...Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si! Bir de şimdi bakın...
Şeyma hareketleri! Bu sefer de... Şeyma hareketleri! Bu sefer de...
Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken ettiCenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şahin Kendirci Şahin Kendirci müslüm Şahin Kendirci aleyna Aleyna Tilki müslüm

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki'in kulisteki dansı olay oldu

Şeyma hareketleri! Bu sefer de...

Hande Erçel'in annesinin cenazesinde Burak Deniz'ın bu hali olay oldu

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Arda Kural'dan iddialara yanıt

'Hastalığı nüksetti' iddialarına fotoğraflı yanıt

Bülent Ersoy: 17 saat uçacağım, bir hap atar uyurum

Bülent Ersoy: 17 saat uçacağım, bir hap atar uyurum

Ünlü şarkıcıya dolandırıcı şoku!

Ünlü şarkıcıya dolandırıcı şoku!

En acı veda! Hande Erçel'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

En acı veda! Son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.