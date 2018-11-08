Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! İddialı dizi Şahin Tepesi'nde kimler oynuyor? Konusu nedir?

ATV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Şahin Tepesi'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yönetmen koltuğunda Türkiye'nin tek Emmy ödüllü dizisinin yönetmeni Hilal Saral oturuyor.

Hilal Saral bu dizi için daha önce Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Fatmagül’ün Suçu Ne ve Kara Sevda gibi dizilerde işbirliği yaptığı senarist Melek Gençoğlu’yla yeniden bir araya geldi. Dizinin oyuncu kadrosunda ise usta oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu’nun yanı sıra genç yetenekler Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç yer alıyor.

“Şahin Tepesi” birbirlerinin hayatından çalan iki kadının güç savaşını ve bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi anlatacak.

ŞAHİN TEPESİ GENEL KONUSU NEDİR?

Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele… Bir ölümün ardındaki büyük sır...

Birlikte büyüdüğü Tuna'nın (Zerrin Tekindor) oyununa gelen Melek (Ebru Özkan), işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir. Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır. Gençlik aşkı Demir (Murat Aygen) ise Tuna'yla evlenmiş onların da iki çocukları olmuştur.