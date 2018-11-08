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Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! İddialı dizi Şahin Tepesi'nde kimler oynuyor? Konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 08.11.2018 23:35 | Son Güncelleme

Ay Yapım'ın iddialı dizisi Şahin Tepesi'nin 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. 80'li yılların dünyaca ünlü dizisi Şahin Tepesi'in uyarlaması olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Türkiye'nin tek Emmy ödüllü dizisinin yönetmeni Hilal Saral oturuyor. Peki Şahin Tepesi dizisi ne zaman başlıyor? Konusu nedir, oyuncuları kimler? Dizi İki kadının güç savaşlarıyla bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi anlatacak. İşte Şahin Tepesi 1. bölüm yeni fragmanı...

Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! İddialı dizi Şahin Tepesi'nde kimler oynuyor? Konusu nedir?

ATV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Şahin Tepesi'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yönetmen koltuğunda Türkiye'nin tek Emmy ödüllü dizisinin yönetmeni Hilal Saral oturuyor.

Hilal Saral bu dizi için daha önce Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Fatmagül’ün Suçu Ne ve Kara Sevda gibi dizilerde işbirliği yaptığı senarist Melek Gençoğlu’yla yeniden bir araya geldi. Dizinin oyuncu kadrosunda ise usta oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu’nun yanı sıra genç yetenekler Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç yer alıyor.

“Şahin Tepesi” birbirlerinin hayatından çalan iki kadının güç savaşını ve bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi anlatacak.

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ŞAHİN TEPESİ GENEL KONUSU NEDİR?
Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele… Bir ölümün ardındaki büyük sır...

Birlikte büyüdüğü Tuna'nın (Zerrin Tekindor) oyununa gelen Melek (Ebru Özkan), işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir. Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır. Gençlik aşkı Demir (Murat Aygen) ise Tuna'yla evlenmiş onların da iki çocukları olmuştur.

Babasının vasiyeti, iki çocuğuyla borç harç içinde hayat mücadelesi veren Melek için ne kadar şaşırtıcı ise, Tuna için o kadar büyük sürpriz olur. Babasının affettiği Melek de artık, mirasta hak sahibidir.

Kocasına saplantılı bir şekilde aşık olan Tuna, hem Demir'i, hem sahip olduğu serveti kaybetme endişesi yaşarken, en çok Melek'in babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Geçmişteki acı ve pişmanlıklarıyla kavrulan iki kadının kıyasıya mücadelesi, çocukları Verda (Aybüke Pusat) ve Efe'nin (Boran Kuzum) aşklarına en büyük engeldir.

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