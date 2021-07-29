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Sahip olduğu nadir bir genetik hastalık yüzünden vücudunda 200’den fazla tümör bulunan kadın şaşırttı

29.07.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha bebekken nörofibromatozis teşhisi konulan 33 yaşındaki Jamila Gordon’un vücudunun her yerinde yüzlerce tümör bulunuyor. Fiziksel görüntüsünün farklılığı dışında herhangi bir hastalığı bulunmayan Gordon, insanların kendisini incelemesinden ve bakışlarından büyük rahatsızlık duyuyor.

Sahip olduğu nadir bir genetik hastalık yüzünden vücudunda 200’den fazla tümör bulunan kadın şaşırttı

Nörofibromatoz, tümörlerin sinir dokuları üzerinde oluşmasına neden olan bir hastalıktır. Bu tümörler, bireyin sinir sisteminin herhangi bir yerinde gelişebilir. Gordon’un hastalığı nadir görülmesine rağmen vücudunun hemen hemen her köşesinde irili ufaklı birçok tümör bulunuyor. Görüşününün özgüvenini zedelediğini söyleyen Gordon, kimi zaman tümörlerin acıdığını ve kaşındığını belirtiyor. Ayaklarının altında çıkan tümörler, onun yürümesini zorlaştırıyor.

“SADECE DURUP BAKIYORLAR”

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Özellikle okul döneminde yaşıtlarının zorbalığına ve alaylarına maruz kaldığını ifade eden Gordon, "Okulda insanlar benimle dalga geçtiği için öğrenmeyi her zaman zor buldum ve bir gün bile okula gitmek istemedim." dedi.

Şu anki hayatında ise insanların bakışlarından rahatsız olduğunu vurgulayan Gordon, "İnsanlar bana dik dik bakınca kendimi gerçekten çok huzursuz ve depresif hissediyorum. Bazı insanlar yanıma gelip görünüşüm hakkında sorular sorsa da, çoğu sadece durup bakıyorlar." diye konuştu.

GÖRÜNTÜSÜNDEN DOLAYI İŞİNİ KAYBETTİ

Görünüşünden dolayı zedelenen özgüveni ve depresyon nedeniyle biriyle iletişim kurmak Gordon için oldukça zor bir süreç oldu. İnsanların onun görünüşünden rahatsız olduğunu ve hatta bu yüzden işini kaybettiğini dahi söyledi. Eskiden kreşte çalıştığını vurgulayan Gordon, “Eskiden çocukların beni çok sevdiği bir kreşte çalışıyordum. Çocuklar tümörlerimi gerçekten merak ediyor ve onlara dokunmak istiyorlardı. Ancak ebeveynlerin varlığımdan rahatsız olduğu gün gibi ortadaydı. Bir gün artık orada çalışamayacağım söylendi. Bu birkaç kez daha yaşandı. Gerçekten can sıkıcı bir durum çünkü çocukları seviyorum ama durumum yüzünden iş bulmam oldukça zor.” ifadelerini kullandı.

KIZINA DA AYNI TEŞHİS KONULDU

kızı

Jamila'nın 8 yaşındaki kızı Tatyana'ya da aynı teşhis konuldu. Bekar anne, kızı sayesinde tekrar öz güvenini kazandığını söyledi. Kızının kendisiyle aynı şeyleri yaşamasından korktuğunu söyleyen Gordon, “Kızım insanların bize baktığını yeni yeni fark etmeye başladı ama kimsenin ne düşündüğünü umursamıyor. Okuldan sonra adımı söyleyerek bana doğru koşuyor ve kollarıma atlıyor” dedi.

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