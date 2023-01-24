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Şahmaran 2. sezon ne zaman çıkacak? Şahmaran dizisi 2. sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?

24.01.2023 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahmaran dizisi 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı, dizinin ilk sezonunu bir çırpıda izleyen seyirciler tarafından merak konusu oldu. Şahmaran dizisi internet dizi platformu olan Netflix'te yayınlanıyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı ve Adana'da çekilen Şahramaran dizisi oldukça ilgi gördü. Peki, Şahmaran 2. sezon ne zaman çıkacak? Şahmaran dizisi 2. sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?

Şahmaran 2. sezon ne zaman çıkacak? Şahmaran dizisi 2. sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?

Şahmaran dizisi 2. sezonun detayları hızla sorgulanıyor. Yönetmenliğini Umut Turagay'ın üstlendiği, Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı Şahmaran dizisinde, Serenay Sarıkaya, 'Şahsu' karakteriyle karşımıza çıkıyor. Birçok mitolojiyi içerisine alan ve Şahmaran efsanesini konu alan dizinin 2. sezonu merak edildi. İşte Şahmaran dizisi konusu ve 2. sezonun detayları...

ŞAHMARAN DİZİSİ YAYINLANDI

Şahmaran 20 Ocak'ta sadece Netflix internet dizisi platformunda seyircinin beğenisine sunuldu.

kapak foto şahmaran

ŞAHMARAN DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezonuna dair detaylar ilk sezonun hemen ardından ortaya çıktı.
Dizide Maran karakterini canlandıran Burak Deniz, 2. sezonun tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şahmaran konusu

Deniz, "İkinci sezon hazırlıkları başladı. Mayıs'ta mı başlarız, yoksa yaz ortasında mı girecek o belli değil. Haber bekliyoruz. Ya Eylül zamanı, ya da yeni yıla yakın Aralık gibi yayınlanacak gibi gözüküyor" dedi.

Şahmaran'nın 2. sezonunun 2023'ün sonuna kadar yayınlanması bekleniyor ve bir kaç sezon daha devam edeceği düşünülüyor.

ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Şahmaran dizisinin kadrosunda Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yanı sıra;

şahmaran 2

Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi başarılı isimler yer alıyor.

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır.

Şahmaran 4

Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler.

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