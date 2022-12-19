Şahmaran dizisi ne zaman başlayacak? Netflix Şahmaran konusu ne, oyuncuları kimler? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde!

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı Şahmaran dizisi için geri sayım başladı. Netflix'te yayınlanacak olan dizi için araştırmalar da hız kazandı. Efsanevi hikayeyi konu alan dizinin tanımın filmi yayınlandığı ilk andan itibaren büyük yankı uyandırdı. Şahmaran dizisine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik...

ŞAHMARAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dünya sadece insana ait değil sloganı ile duyurulan Şahmaran dizisi 20 Ocak’ta sadece Netflix’te izleyicisinin karşısına çıkacak.

ŞAHMARAN KONUSU NE?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Serenay Sarıkaya

Burak Deniz

Mustafa Uğurlu

Mert Ramazan Demir

Mehir Günşiray

Ebru Özkan

Hakan Karahan

Elif Nur Kerkük

Mehmet Bilge Aslan

Berfu Halisdemir

Nilay Erdönmez

Nil Sude Albayrak

Ayşe Lebriz Berkem

Ece Ertez

Baran Soysal

Almina Günaydın

