Şahmaran dizisi ne zaman başlayacak? Netflix Şahmaran konusu ne, oyuncuları kimler? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde!

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı Şahmaran dizisi için geri sayım başladı. Netflix'te yayınlanacak olan dizi için araştırmalar da hız kazandı. Efsanevi hikayeyi konu alan dizinin tanımın filmi yayınlandığı ilk andan itibaren büyük yankı uyandırdı. Şahmaran dizisine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik...
Dünya sadece insana ait değil sloganı ile duyurulan Şahmaran dizisi 20 Ocak’ta sadece Netflix’te izleyicisinin karşısına çıkacak.
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.
Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.
Serenay Sarıkaya
Burak Deniz
Mustafa Uğurlu
Mert Ramazan Demir
Mehir Günşiray
Ebru Özkan
Hakan Karahan
Elif Nur Kerkük
Mehmet Bilge Aslan
Berfu Halisdemir
Nilay Erdönmez
Nil Sude Albayrak
Ayşe Lebriz Berkem
Ece Ertez
Baran Soysal
Almina Günaydın