Sahne kıyafetleri çok eleştirilmişti! Aleyna Tilki'den olay sözler! 'Taciz gibi geliyor'

Cevapsız Çınlama ve O Sen Olsan Bari şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki bir süredir sahnelerde daha az görünüyor. Daha önce sahneye çıkmasının engellendiğini açıklayan genç şarkıcı yeni açıklamasıyla da dikkat çekti.

Sahne kıyafetleri zaman zaman açık bulunan Aleyna Tilki kendisini eleştirenlere şöyle yanıt verdi;

ELEŞTİRELERE SERT ÇIKTI

"Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. İnsanlar herşeye tepki gösteriyor. Ne istersek giyiyoruz, ne istersek yiyoruz. Bu bir eleştiri değil. Bu benim alanıma ve özelime girmek. Ben kimsenin özeline girmiyorum. İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir. Ama özeline giremez. Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor."





