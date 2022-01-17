'Sahne şov yeri' diyen 58 yaşındaki Hülya Avşar'dan dikkat çeken elbise

58 yaşındaki Hülya Avşar göğüs dekolteli transparan elbisesiyle kendine hayran bıraktı. "Sahne şov yeri" diyen 58'lik Hülya, önceki akşam sahne aldığı mekanda tercih ettiği sahne kostümü ile dikkat çekti.

"BUNLAR SAÇMA SAPAN ŞEYLER"

Geçtiğimiz haftalarda ''Gerekirse simit yenecek ama bu günler kolay atlatılacak'' şeklindeki ülkenin ekonomisi hakkında yaptığı yorumla gündem olan Hülya Avşar, meslektaşı İzzet Yıldızhan'ın ''Sahneye külotla çıkmasınlar'' şeklindeki sözleri karşısında "O zaman sosyal medyaya da televizyona bakmayacaklar.

Dünyadaki sanatçılara da bakmayacaklar. Aykırıysa o zaman bunlara bakmakta günah! Bunlar saçma sapan şeyler ya. Böyle bir şey olabilir mi? Herkes istediği gibi davranabilir. Ben buna cevap vermek bile istemiyorum. Sahne şov yeri zaten, ben çok beğeniyorum. İsteyen çıkabilir. Demokrasi var" demişti.

Avşar kızı adeta tartışmalara misilleme yapar gibi, önce gün sahne aldığı mekanda tercih ettiği kıyafet ile dikkat çekti. Avşar kızına sosyal medyadan destek yoğumu yağdı.



