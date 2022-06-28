MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen'e Tuğba Ekinci'den şok tepki! 'Evli Erol Köse'yi...'

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen'e Tuğba Ekinci'den şok tepki! 'Evli Erol Köse'yi...'

28.06.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı ve söz yazarı Gülşen,, önceki akşam Antalya konserinde LGBT bayrağı açtı. Gülşen'in bu hareketi sosyal medyayı ve hayranlarını ikiye bölerken meslektaşı Tuğba Ekinci'den şaşkına çeviren bir yorum geldi. Ekinci, Gülşen için ''Hareket kral da karakter kral değil. Evli Erol Köse'yi... '' sözleriyle dikkat çekti.

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen'e Tuğba Ekinci'den şok tepki! 'Evli Erol Köse'yi...'

Uzun zamandır yoğun bir konser maratonu olan ve şarkılarının yanı sıra kıyafetleriyle de gündemden düşmeyen Gülşen, son konserinde LGBT bayrağı açtı. İzleyicileri ikiye bölen harekette, bir kısım Gülşen'e destek vererek alkışlarken durumdan rahatsız olan bazı vatandaşlar da konseri terk etti.

Gülşen sahnesinde LGBT bayrağı açtı! Rahatsız olan seyirciler konseri terk ettiGülşen sahnesinde LGBT bayrağı açtı! Rahatsız olan seyirciler konseri terk etti

Bu hareketiyle gündem olan Gülşen'e Tuğba Ekinci'den yorum gecikmedi. Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci, Gülşen'e ağır sözlerle yüklendi.

Ekran görüntüsü 2022-06-27 153648

Gülşen'in sahnede LGBT bayrağı açması ile ilgili ''Hareket kral da karakter kral değil'' diyen Tuğba Ekinci, ''Bu yere gelene kadar evli Erol Köse'yi prodüktör hesabı... Sonrasında Ozan Çolakoğlu neyse ki bekardı evlendin . Bu isimlerle ben Madonna olurdum . Yani beste meste bayrak en son işler... '' sözleriyle dikkat çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi’nin Tuncay’ına veda! Ne Polat Alemdar ne de Süleyman Çakır katıldı...Kurtlar Vadisi’nin Tuncay’ına veda! Ne Polat Alemdar ne de Süleyman Çakır katıldı...
Üstsüz pozu olay oldu! Yere yatıp...Üstsüz pozu olay oldu! Yere yatıp...
İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'yı sahneye çıkarmak için para teklif etti: Gel 100 lira vereceğimİbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'yı sahneye çıkarmak için para teklif etti: Gel 100 lira vereceğim
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

Kurbanlarını yedi! Belgeseli yapılıyor...

Kurbanlarını yedi! Belgeseli yapılıyor...

Survivor'da final öncesi şaşırtan veda! İddialı yarışmacı elendi

Survivor'da final öncesi şaşırtan veda! İddialı yarışmacı elendi

Dev anketten çarpıcı sonuçlar! Fark açılıyor mu?

Dev anketten çarpıcı sonuçlar! Fark açılıyor mu?

İlginizi Çekebilir

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.