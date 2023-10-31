Sahnesinde Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamadığı iddia edilmişti! Özcan Deniz'den videolu cevap geldi

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında sahne aldı. Ünlü şarkıcının Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamadığı ve “10’uncu Yıl Marşı”nın da Deniz sahneden indikten sonra çaldığı iddia edildi.

Seyircilerin çatal kaşıkları masaya vurarak durumu protesto ettiği görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaların ardından Deniz'den açıklama gecikmedi. Sosyal medya hesabından konser gecesi yaşananları anlatan ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

''KOCA BİR YALAN''

"28 Ekim Kıbrıs konserimde Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlamadığım koca bir yalan ve suikasttır. 30 Ekim’de setim başlıyor olmasına rağmen, Filistin’de yaşananlardan dolayı karalar içinde sahneye çıkmama rağmen, bu özel geceyi iptal ettirtmedim. Ömrümde bir kere daha yaşayamayacağım bu özel 100. yıl kutlamasında sahnede olmak ve coşkuyla kutlamak istedim. Konser kaydı yapılmadığı için görüntülere ulaşamıyorum. Fakat konsere gelen bine yakın izleyiciden birileri, ilk şarkıdan hemen sonra ve program sonunda yaptığım içi dolu, laf olsun diye değil gerçek duygularımı aktardığım uzun Cumhuriyet konuşmamı ve de kutlamamı kayıt etmiş ise yayınlamalarını rica ediyorum."

"10. YIL MARŞINI OKU(YA)MAMAM, ORGANİZASYON KARGAŞASI"

"Finaldeki 10. Yıl marşını oku(ya)mamam tamamen benim ile şefimin birbirimizi yanlış anlamamızdan kaynaklı bir organizasyon kargaşasıdır" diyen Özcan Deniz, "Fakat kutlamamış değilim. Aksine içten ve de alkışlarla sürekli kesilerek yaptığım Cumhuriyet konuşmam ve de kutlamama gelen tüm izleyici şahittir. Kaydına ulaştığımda da paylaşacağım. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

VİDEOLU AÇIKLAMA GELDİ

Özcan Deniz tüm bu açıklamaların ardından şimdi de videolu bir açıklama yaptı. Konserden kayıt altına alınan bir bölümü sosyal medya hesabından paylaşan Deniz görüntülere; 'Cumhuriyet'in 100. yıl konuşmamın bir kısmı. Neyse Allah'a emanet olun.. 100. yılımız tekrar kutlu olsun. Nice 100 yıllara' notunu düştü.

'100. YILIMIZ ÇOK KIYMETLİ'

Görüntülerde Deniz'in; 'Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük mirasın Cumhuriyet olduğuna inanıyorum. Böyle çok fazla petrolümüzün olmamasına rağmen, gazımızın olmamasına rağmen hala Orta Doğu'da yaşanan barbarlıklardan Orta Çağ şiddetinden bizi koruyanın Cumhuriyet olduğuna inanıyorum. O yüzde 100. yılımız çok kıymetli.' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.





