Sahra Işık Pınar-Sema kavgasını görünce paylaştı! "Çok yakında birileri diskalifiye olacak"

Sahra Işık özel hayatında yaşadığı sorunlar sebebiyle yarışmayı bırakma kararı almıştı. Dominik'ten geçtiğimiz gün dönen Sahra, Pınar ve Sema arasındaki büyük kavganın fragmanını görünce kendini tutamadı.

"Tek üzüldüğüm düelloya çıkamadan kendim yarışmayı bırakmak zorunda kaldım" diyen Sahra "Oysa o düelloda Pınar'ı eleyeceğimi herkes biliyordu. Seda Ocak ve Sema için onu oradan gönderip ayrılsaydım arkadaşlarım için daha mutlu olacaktım" dedi.

Sahra Işık ayrıca "Çok yakında diskalifiye olacak birileri olacak ama umarım hak edenler elenir" dedi.

Paylaşımının devamında Sahra "Yürekli olun ve performansla konuşun" diyerek kavga edenlere sitem etti.





