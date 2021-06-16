Şahsenem kimdir ve kaç yaşında? Şahsenem nereli? İşte biyografisi...

Vatandaşlar Türk manken, oyuncu ve şarkıcı olan Şahsenem kimdir, kaç yaşında gibi sorularını merak ediyor. Özbek kökenli olduğu bilinen Şahsenem, Türkiye'de çokça tanınıyor ve belirli bir hayran kitlesine de sahip. Shohsanam Qilicheva ya da bilinen adıyla Şahsenem'in biyografisi merak konusu oldu. Peki Şahsenem kimdir ve kaç yaşında? Şahsenem nereli?

ŞAHSENEM KİMDİR?

Shohsanam Qilicheva ya da bilinen adıyla Şahsenem, hayatı ve şarkıları ile gündeme gelmeye devam ediyor. 2 Ekim 1968 tarihinde dünyaya gelen Şahsenem, Özbek-Türk şarkıcı, model ve oyuncu olarak bilinmektedir. Ülkemizde Seyyah isimli albüm ile çıkış yapan ve dört sene sonra Efsane Aşk isimli albümüyle müzik piyasasına yeniden dönen Şahsenem, Türkiye'de kısa bir süre içinde büyük bir hayran kitlesine ulaşabilmiş ve sonraki yıllarda da bu çıkışını yine sürdürmüştür. Sanatçı, bir röportajında Türkiye'de kaldığı 4 senede Türkçe'yi iyi derecede öğrendiğini söylemiştir.

ŞANSENEM ALBÜMLERİ

Her şey Boş Şu Yalancı Dünyada (2011)

Kısasa Kısas (2006)

Efsane Aşk (2000)

Seyyah (4 Aralık 1996)