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Şahsenem kimdir ve kaç yaşında? Şahsenem nereli? İşte biyografisi...

16.06.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahsenem kimdir, kaç yaşında gibi sorular pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Özbek kökenli olduğu bilinen Şahsenem, Türkiye'de belirli bir hayran kitlesine sahip bir sanatçıdır. Türkiye'ye geliş hikayesi ile ilgili 'Türklerin özünden geliyorum' ifadesini kullanan Şahsenem'in hayatı merak konusu oldu. Peki Şahsenem kimdir ve kaç yaşında? Şahsenem nereli? İşte biyografisi...

Şahsenem kimdir ve kaç yaşında? Şahsenem nereli? İşte biyografisi...

Vatandaşlar Türk manken, oyuncu ve şarkıcı olan Şahsenem kimdir, kaç yaşında gibi sorularını merak ediyor. Özbek kökenli olduğu bilinen Şahsenem, Türkiye'de çokça tanınıyor ve belirli bir hayran kitlesine de sahip. Shohsanam Qilicheva ya da bilinen adıyla Şahsenem'in biyografisi merak konusu oldu. Peki Şahsenem kimdir ve kaç yaşında? Şahsenem nereli?

ŞAHSENEM KİMDİR?

Shohsanam Qilicheva ya da bilinen adıyla Şahsenem, hayatı ve şarkıları ile gündeme gelmeye devam ediyor. 2 Ekim 1968 tarihinde dünyaya gelen Şahsenem, Özbek-Türk şarkıcı, model ve oyuncu olarak bilinmektedir. Ülkemizde Seyyah isimli albüm ile çıkış yapan ve dört sene sonra Efsane Aşk isimli albümüyle müzik piyasasına yeniden dönen Şahsenem, Türkiye'de kısa bir süre içinde büyük bir hayran kitlesine ulaşabilmiş ve sonraki yıllarda da bu çıkışını yine sürdürmüştür. Sanatçı, bir röportajında Türkiye'de kaldığı 4 senede Türkçe'yi iyi derecede öğrendiğini söylemiştir.

ŞANSENEM ALBÜMLERİ

Her şey Boş Şu Yalancı Dünyada (2011)
Kısasa Kısas (2006)
Efsane Aşk (2000)
Seyyah (4 Aralık 1996)

Doksanlı yıllarda tanınmaya başlanan Şahsenem, 1996’da Türkiye’deki ilk albümü “Seyyah”ı çıkarmış ve “O Bu Gece Gelecek” şarkısıysa her yerde duyulmaya başlamıştır. Sevilen sanatçı, Türkiye’ye geliş hikayesinden şöyle bahsetmiştir:

“Türklerin özünden geliyorum ben, Özbekistan’dan. Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu, oyuncu ve Özbekistan’ın tanınmış devlet sanatçısıydım. 1991, Özbekistan’da zirve yaptığım yıldı. Özbek pop sanatçısı Batır Zakirov adına düzenlenen yarışmada birinci olduktan sonra yepyeni bir tarz oluşturmuştum.
Özbek halk ve sanat müziklerini modernleştirerek, Batı sentezi sunuyordum. Hayalim yurtdışına açılıp tanınmış bir sanatçı olmaktı. Kendim de öz Türk olduğumdan bunun için Türkiye’yi seçtim. 1992 yılında Adana’daki Türk Ocakları bir aylık bir turne için bizi buraya davet etti. Turne bitti, herkes gitti ve bir tek ben İstanbul’da kaldım."

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