MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahsiyet'in yıldızı Erdal Özyağcılar heyecandan hasta oldu! "Hayatım alt üst oldu"

Şahsiyet'in yıldızı Erdal Özyağcılar heyecandan hasta oldu! "Hayatım alt üst oldu"

11.11.2023 14:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polisiye ve dram türünü ele alan Şahsiyet dizisinin ilk sezonu 2018 yılında yayınlanmıştı. Başrollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere ve Şebnem Bozoklu gibi isimlerin yer aldığı dizinin ikinci sezonuna ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar dahil oldu. 13 Kasım'da 2. sezonu yayınlanacak olan Şahsiyet'in galasında konuşan Özyağcılar, bağırsak enfeksiyonu geçirdiğini anlattı.

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaristliğini Hakan Günday'ın üstlendiği Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yeni sezonu 13 Kasım'da yayına girecek. İlk sezonu Puhu Tv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinin ikinci sezonu Gain'de yayınlanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, galası gerçekleşen Şahsiyet dizisinin yeni oyuncularından Erdal Özyağcılar, dizinin heyecandan bağırsak hastalığına yakalandığını dile getirdi.

Erdal Özyağcılar Gain’de 13 Kasım’da seyirciyle buluşacak olan Şahsiyet dizisinde intikam peşinde olan çok etkili bir karaktere hayat veriyor. Özyağcılar, dizide intikam için ülkeye dönen Kader rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

erdal

"HAYATIM ALT ÜST OLDU"

Dizinin galasında oldukça heyecanlı olan Özyağcılar, “Hayatım alt üst oldu 3 ay. Şahsiyet’ten bir teklif geldi. Hakan Günday’ın senaryosu geldi ve çarpıldım. Ondan sonra bir sancılar başladı bende. Ne yapacağım, ne edeceğim diye. Halukçuğum zaten ilk sezonda döktürmüş, ne yapacağım oğlum ben dedim. Biz Onur’la (Saylak) 2 saat konuştuk. Beni rahatlattı, hiç merak etme dedi. Gece uyumamalar başladı. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu” dedi.

369910682_119693824571510_2888215976043415394_n

"3 GÜNDÜR HASTAYIM"

İlk kez bir dizisi için çok heyecanlandığını anlatan Özyağcılar, “Telaşeli bir 3 ay geçirdim. Bir de ben sadece tiyatro oyunlarının prömiyerlerinde bir bağırsak enfeksiyonu geçiririm. Heyecandan 3 gündür aynı hastalıktayım. İlk defa bir dizide yaşıyorum. Röportaj yaparken üç dört beş defa müsaade isteyeceğim durum zaten kötü. Siz rahatlayın, bir de ben rahatlayayım…” diye konuştu.


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başından geçen olay dizi konusu oldu!Başından geçen olay dizi konusu oldu!
Ömer'in yıldızından samimi itiraflar! "Başka odada yatıyorum" Ömer'in yıldızından samimi itiraflar! "Başka odada yatıyorum"
Ödülü Hatay Kadın Voleybol Takımı'na bağışlamıştı! Nedeni...Ödülü Hatay Kadın Voleybol Takımı'na bağışlamıştı! Nedeni...
Anahtar Kelimeler:
Erdal Özyağcılar şahsiyet Oyuncu ünlü oyuncu ele
En Çok Okunan Haberler
Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu o dönerci gözaltına alındı

Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu o dönerci gözaltına alındı

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Yüzlerce kişi hediye için tüm gece kuyruk bekledi! İzdiham yaşandı

Yüzlerce kişi hediye için tüm gece kuyruk bekledi! İzdiham yaşandı

Acun Ilıcalı, Shelbourne ile yaptığı yatırımı sonlandırdı

Acun Ilıcalı, Shelbourne ile yaptığı yatırımı sonlandırdı

Vatandaşlar korku içinde! 2 saat boyunca sürdü: 'Güneyden kuzeye bir hareketlenme söz konusu'

Vatandaşlar korku içinde! 2 saat boyunca sürdü: 'Güneyden kuzeye bir hareketlenme söz konusu'

İsrail ordusu rotayı açıklayıp saat verdi! 16.00'ya kadar açık kalacak

İsrail ordusu rotayı açıklayıp saat verdi! 16.00'ya kadar açık kalacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.