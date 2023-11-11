Şahsiyet'in yıldızı Erdal Özyağcılar heyecandan hasta oldu! "Hayatım alt üst oldu"

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaristliğini Hakan Günday'ın üstlendiği Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yeni sezonu 13 Kasım'da yayına girecek. İlk sezonu Puhu Tv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinin ikinci sezonu Gain'de yayınlanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, galası gerçekleşen Şahsiyet dizisinin yeni oyuncularından Erdal Özyağcılar, dizinin heyecandan bağırsak hastalığına yakalandığını dile getirdi.

Erdal Özyağcılar Gain’de 13 Kasım’da seyirciyle buluşacak olan Şahsiyet dizisinde intikam peşinde olan çok etkili bir karaktere hayat veriyor. Özyağcılar, dizide intikam için ülkeye dönen Kader rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

"HAYATIM ALT ÜST OLDU"

Dizinin galasında oldukça heyecanlı olan Özyağcılar, “Hayatım alt üst oldu 3 ay. Şahsiyet’ten bir teklif geldi. Hakan Günday’ın senaryosu geldi ve çarpıldım. Ondan sonra bir sancılar başladı bende. Ne yapacağım, ne edeceğim diye. Halukçuğum zaten ilk sezonda döktürmüş, ne yapacağım oğlum ben dedim. Biz Onur’la (Saylak) 2 saat konuştuk. Beni rahatlattı, hiç merak etme dedi. Gece uyumamalar başladı. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu” dedi.

"3 GÜNDÜR HASTAYIM"

İlk kez bir dizisi için çok heyecanlandığını anlatan Özyağcılar, “Telaşeli bir 3 ay geçirdim. Bir de ben sadece tiyatro oyunlarının prömiyerlerinde bir bağırsak enfeksiyonu geçiririm. Heyecandan 3 gündür aynı hastalıktayım. İlk defa bir dizide yaşıyorum. Röportaj yaparken üç dört beş defa müsaade isteyeceğim durum zaten kötü. Siz rahatlayın, bir de ben rahatlayayım…” diye konuştu.







